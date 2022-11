Leone Lucia Ferragni con il cappotto leopardato: sul campo da tennis è una baby icona di stile Chiara Ferragni e Fedez hanno accompagnato il figlio Leone agli allenamenti di tennis: sportivo sì, ma sempre con stile.

Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, sta crescendo: frequenta una scuola internazionale, parla fluentemente in inglese e sta prendendo lezioni di tennis. I genitori sono andati a vederlo e hanno postato sui social le storie, commentando scherzosamente: "Wimbledon arriviamo". Che diventi un tennista o meno, Leone Lucia Ferragni ha sicuramente un futuro come baby icona di stile: è arrivato al campo sfoggiando un cappottino leopardato da vero divo!

Chiara Ferragni e Fedez a tennis con Leone

Chiara Ferragni e Fedez hanno due agende fittissime ma, quando possono, non perdono occasione per incoraggiare i loro bambini e passare del tempo con loro. La coppia social più famosa d'Italia ha accompagnato il figlio Leone a un allenamento di tennis, immortalando ogni momento sui social. Chiara Ferragni era super glamour con un trench di pelle, Fedez invece ha preferito un look casual in total black che metteva in risalto il nuovo color platino dei capelli.

Fedez e Leone con un cappotto Douud Kids

Il cappotto animalier di Leone Lucia Ferragni

Ma ad attirare l'attenzione è stato soprattutto il look del piccolo Leone: è arrivato sul campo con una tuta da ginnastica blu, scarpe bianche e un cappottino leopardato. Si tratta di un modello firmato Douuod Kids x Julian Fashion ed è in vendita sul sito al prezzo di 234 euro.

Il cappotto di Leone è firmato Douuod Kids x Julian Fashion

Completava il look l'immancabile zainetto celeste con i Minions, portato a spalla da papà Fedez. Forse per Wimbledon c'è tempo, ma non possiamo escludere che Leone decida di seguire la tradizione di famiglia e lanciarsi nel mondo della moda.