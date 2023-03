Vittoria Ferragni è un cucciolo di dalmata trendy con pelliccia maculata e occhiali da sole glitter Pelliccia e occhiali da sole firmati Chiara Ferragni Brand: la piccola Vittoria è la testimonial preferita della mamma. Con ogni look conquista i social.

A cura di Giusy Dente

La piccola Vittoria è la diva dei social di mamma Chiara Ferragni. L'influencer ogni giorno condivide con milioni di fan e follower la sua quotidianità, la vita di imprenditrice, moglie e madre. I suoi figli sono sempre presenti, protagonisti di foto e video che fanno il pieno di like. Quando è lontana da loro per motivi di lavoro soffre tantissimo: è il risvolto negativo dell'essere una donna in carriera, ma è qualcosa che ha scelto con convinzione. Si è spesso espressa sull'importanza di avere ambizioni al di fuori dell'ambiente familiare, di essere indipendenti: non è una colpa tutto questo, difatti ai padri non viene fatto pesare a differenza delle madri. Terminati gli impegni alla Paris Fashion Week, Chiara Ferragni ne ha subito approfittato per trascorrere del tempo coi suoi bambini.

in foto: cappotto Chiara Ferragni Brand

Quanto costa il cappotto maculato di Vittoria

I trendy outfit della piccola Vitto (come viene affettuosamente chiamata in famiglia e dai fan dei Ferragnez) riscuotono sempre enorme successo sui social. Sin da piccolissima la bimba ha potuto vantare un guardaroba degno di un'influencer, tra scarpe griffate (una collezione sconfinata) e vestitini di lusso delle principali Maison. Ovviamente, non manca mai di sfoggiare anche i capi del marchio della mamma, facendo in qualche modo da baby modella per Chiara Ferragni. Nelle ultime foto sfoggiate dall'imprenditrice indossa proprio un capo del brand materno.

Il capospalla in peluche con cappuccio è caratterizzato da una caratteristica stampa bianca e nera che richiama i dalmata. La pelliccia presenta ampie tasche e bottoni rosa, stesso colore della fodera interna. Costa 245 euro. Della stessa linea (la Chiara Ferragni Collection x Monnalisa) la piccola ha in passato indossato anche la tuta. E sono del brand materno anche gli occhiali da sole.

Leggi anche Baby Vittoria in versione Crudelia: la figlia di Chiara Ferragni sfoggia il cappotto dalmata

in foto: occhiali da sole Chiara Ferragni Brand

Baby V indossa gli occhiali della mamma

La piccola Vittoria ha una vera e propria passione per gli occhiali. Gioca a fare la diva con accessori anche di un certo valore: le abbiamo visto sfoggiare anche un paio di lenti a farfalla di Gucci (che costano oltre 800 euro). Ma baby V ha anche indossato gli occhiali del brand della mamma, a cui appartiene l'iconico modello rosa glitterato delle ultime foto, quelle con la pelliccia dalmata. Appartengono alla collezione Eyewear 2022 di Chiara Ferragni. Con questo look da cucciolo di dalmata trendy ha conquistato i social.