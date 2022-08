Vittoria diva in bikini e occhiali da sole: i suoi costumi sono uno più trendy dell’altro A Ibiza, dove i Ferragnez stanno trascorrendo le vacanze, baby Vittoria si è imposta come una piccola icona di stile, con costumi uno più adorabile dell’altro.

A cura di Giusy Dente

A Ibiza i Ferragnez si stanno godendo l'estate. Chiara Ferragni e Fedez assieme ai figli Leone e Vittoria stanno alloggiando in una mega villa di lusso, dove trascorrono le loro giornate tra relax e divertimento, circondati da amici. I due bambini sono diventati in breve tempo le star dell'isola spagnola: hanno conquistato tutti con le loro smorfie e i loro sorrisi, i momenti di gioco e di coccole. Ma ovviamente buon sangue non mente: si sono anche imposti come due piccole icone di stile coi loro look curatissimi, in cui non mancano i dettagli di lusso. La secondogenita ha sfoggiato un nuovo abitino griffato, una creazione di Gucci da 430 euro. La bimba in particolare ha attirato l'attenzione coi suoi outfit balneari adorabili.

I look balneari di Vittoria

La vacanza a Ibiza è stata inaugurata con un look matchy matchy. Il trend spopola sui social, tra celebrities e influencer e Chiara Ferragni in particolare ne è grande fan. Le piace molto vestirsi in coordinato con Vittoria, come fossero gemelline. E difatti appena sbarcati sull'isola i Ferragnez hanno subito indossato i costumi da bagno per una foto di rito.

Costumini di Chiara Ferragni Brand per l'imprenditrice e sua figlia: intero per la mamma e due pezzi per la Vitto (venduto sul sito ufficiale a 159 euro). E non è il solo look balneare della collezione Chiara Ferragni. La bimba ha indossato anche il costumino intero rosa Eye Syar, con l'iconico logo a forma di occhietto stampato e oblò sulla schiena: costa 97 euro.

La piccola ha intenerito tutti nei giorni successivi con un altro look da vera diva, anche questo di tendenza, visto che l'animalier è uno dei trend di questa estate. Chiara Ferragni ha scelto per Baby V un completino leopardato, composto da bikini e pareo, abbinato a occhiali da sole. Decisamente sgargiante il bikini giallo fluo per la gita in barca, lo stesso che la bambina aveva già indossato anche a maggio scorso per inaugurare l'estate.

Il nuovo bikini di Baby V

La new entry nella collezione di bikini di Baby V appartiene a un brand caro ai Ferragnez: sia la bimba che il fratellino Leone ne hanno indossato le creazioni. Si tratta di MC2 Saint Barth. Di questo marchio era la T-shirt di Mickey Mouse sfoggiata dal primogenito della coppia: un outfit da vero teenager! E anche la T-shirt gialla con la scritta "Viziata" vista addosso a Vittoria durante il viaggio in aereo privato verso Ibiza.

in foto: bikini Saint Barth

E ancora, tornando indietro nel tempo, la tutina rosa decorata con degli unicorni risalente a quando la piccola aveva appena 5 mesi. Stavolta si tratta invece del due pezzi a righe con bordi arricciati, composto da top a triangolo con cuori applicati e mutandina con laccetti laterali regolabili. Un modello simile del brand, ma con stampa vichy all over blu e bianca, costa 98 euro. Immancabili anche gli occhiali da sole, nell'outfit balneare della Vitto: vera diva di Ibiza!