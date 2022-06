Leone adorabile in versione teenager: indossa la sua prima collana (ed è a forma di cuore arcobaleno) Leone Lucia Ferragni, il primo figlio di Chiara Ferragni e Fedez, sta crescendo e giorno dopo giorno sembra sempre più un ometto. Di recente ha indossato la sua prima collana e la mamma non ha potuto fare a meno di paragonarlo a un vero e proprio teenager.

A cura di Valeria Paglionico

Leone Lucia Ferragni, il primo figlio di Chiara Ferragni e Fedez, è ormai una vera e propria star. Ogni giorno diventa protagonista delle Stories e delle foto dei genitori, incantando tutti con la sua bellezza e con la sua simpatia. Il dettaglio che a nessuno è passato inosservato? Da qualche tempo a questa parte sta crescendo a vista d'occhio e, oltre ad aver dimostrato di essere un fratello maggiore impeccabile, diventa sempre più un ometto anche dal punto di vista estetico. Non sorprende, dunque, che la mamma imprenditrice si sia emozionata non poco nel vederlo per la prima volta con un adorabile look da teenager.

Quanto costa la t-shirt con Topolino di Leone

Bacia la sorellina Vittoria prima di uscire di casa, si diverte a giocare con i supereroi, sorprende i genitori con la sua intelligenza e la sua ironia: il piccolo Leone sta crescendo e giorno dopo giorno dimostra di essere un vero e proprio ometto. Nelle ultime ore ha sorpreso i fan dei Ferragnez con un look in pieno stile teenager. Ha posato come un modello con indosso una t-shirt di Mickey Mous firmata MC2 Saint Barth (prezzo 48 euro), completando il tutto con la sua prima collana. Si tratta di un gioiello della Chiara Ferragni Collection, fa parte della collezione Love Parade ed è decorata con un pendente a forma di cuore arcobaleno.

L'emozione di mamma Chiara Ferragni

Sarà perché vedere il proprio figlio crescere è emozionante per ogni mamma o perché si è resa conto di avergli trasmesso la passione per la moda, ma la cosa certa è che Chiara Ferragni non è riuscita a trattenere l'emozione di fronte i recenti scatti di Leone. Oltre ad avergli dedicato un album social, ha anche condiviso le foto tra le Stories con tanto di emoticon commosa e didascalia: "Ha 4 anni ma sembra che ne abbia 14". Insomma, Leone è ormai un ometto e giorno dopo giorno diventa sempre più trendy: da grande vorrà seguire le orme dei genitori influencer? L'unica cosa certa è che la bellezza e lo stile non gli mancano affatto.