Vittoria gioca con gli occhiali di mamma Chiara Ferragni: sono griffati e costano oltre 800 euro Baby Vittoria si diverte a giocare con gli accessori della mamma: dopo vestiti, scarpe e borse ha “rubato” a Chiara Ferragni gli occhiali da sole di lusso.

A cura di Giusy Dente

Baby V è la grande protagonista di video e foto dei social dei genitori: Fedez e Chiara Ferragni la coinvolgono molto, proprio come il fratellino Leone. I due bimbi sono amatissimi e in particolare la "piccola di casa" si dimostra sempre più una piccola diva. Ha ereditato dalla mamma la passione per la moda e le tendenze? È presto per dirlo, ma le premesse ci sono tutte.

Vittoria gioca con gli accessori della mamma

Come ogni bambina, anche la piccola Vittoria Lucia Ferragni si diverte a sbirciare nell'armadio della mamma per trovare qualcosa con cui giocare. In questo caso, si tratta i un guardaroba particolarmente sconfinato e ovviamente pieno zeppo di creazioni griffate e di lusso. Non di rado, la piccola ha sfoggiato accessori appartenenti all'influencer. Le ha "rubato" le scarpe di Versace, un paio di tacchi alti con zeppa giallo limone che hanno immediatamente catturato l'attenzione della piccola.

in foto: occhiali Gucci

Ma ha anche indossato il fermaglio dell'imprenditrice, non uno qualsiasi bensì un modello di Celine da 330 euro. Di recente l'abbiamo vista con l'iconica borsa gioiello nata dalla collaborazione tra Tiffany&Co. e Fendi, la preziosa Nano Baguette Charm da 2600 euro. A questi si aggiungono ora gli occhiali da sole di lusso.

Quanto costano gli occhiali di Fedez e Baby V

Fedez si diverte moltissimo a giocare con la piccola Vittoria, tra filtri e travestimenti. Padre e figlia in un recente scatto hanno un look coordinato all'insegna di occhiali da sole colorati. Quelli del rapper sono in rosa acceso con lenti scure. Quelli che ha poggiati sul naso la piccola, visibilmente grandi per lei in quanto modello per adulti (appartenente alla mamma) sono di Gucci. Il modello total pink è caratterizzato da lenti a forma di cuore impreziosite da micro cristalli nella parte esterna, con asticelle dorate. Il modello appartiene a una vecchia collezione del brand, ma online è ancora possibile acquistarlo su alcuni siti al prezzo di 860 euro.