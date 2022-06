Victoria dei Maneskin con gonna di pelle e calze coprenti: l’insolito look total black per l’estate Siamo sempre stati abituati a vedere Victoria De Angelis dei Maneskin in completi mannish portati senza reggiseno o con l’intimo a vista, di recente però ha cambiato stile. La bassista ha sfoggiato un outfit tutt’altro che estivo con calze coprenti e gonna di pelle.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin hanno conquistato il mondo intero con la loro musica, è da quando hanno vinto Sanremo ed Eurovision nel 2021 che non si sono più fermati e ad oggi vengono considerati veri e propri divi internazionali. Non sorprende, dunque, che sui social siano seguitissimi non solo il profilo ufficiale della band ma anche gli account dei singoli membri. Victoria De Angelis, la bassista, nonché unica donna del gruppo, vanta un certo pubblico di fedelissimi e in più di un'occasione ha dimostrato di essere la regina delle provocazioni. Questa volta però non ha posato in topless o con i fiori sul seno, ha proposto un look total black davvero insolito per l'estate.

Victoria De Angelis cambia stile

Victoria De Angelis ha fatto delle provocazioni il suo "marchio di fabbrica", diventando la paladina di uno stile libero e genderless che non accetta tabù o differenze di genere. Negli ultimi giorni ha tenuto diversi concerti in giro per il mondo con il resto della band ma solo nelle ultime ore ha raggruppato in un album tutte le foto realizzate nel backstage. Il look che ha fatto più scalpore? Quello total black sfoggiato durante una performance, la cui particolarità sta nel fatto che è tutt'altro che estivo. Come avrà fatto a combattere il caldo tra maxi stivali, calze coprenti e gonna di pelle?

Victoria De Angelis in total black

Il look "invernale" di Victoria

La bassista dei Maneskin sembra aver lasciato nell'armadio i reggiseni da portare a vista perfetti per l'estate, per una delle sue ultime esibizioni ha abbinato un maglioncino nero oversize portato sceso su una spalla a una minigonna di pelle, un modello a trapezio con delle stringhe sul davanti. Per completare il tutto ha scelto un paio di calze coprenti con dei fori "rock" lungo tutta la silhouette e degli stivali di pelle alti fino al ginocchio col tacco largo. Capelli sciolti e linea di eye-liner nera intorno agli occhi: la bassista ha completato l'outfit con un beauty look insolitamente minimal. Avrà "sbagliato stagione" o semplicemente nel paese visitato le temperature erano basse?