Victoria Beckham: “Non voglio tornare giovane. Vedevo solo ciò che non andava, oggi mi accetto” Victoria Beckham a 25 anni non si piaceva, era focalizzata solo sui difetti. Oggi ha ammesso di avere ha un rapporto più sereno con la propria immagine.

A cura di Giusy Dente

Victoria Beckham

Icona musicale negli anni Novanta, stilista di successo oggi: la vita di Victoria Bekcham è notevolmente cambiata, rispetto a quando cantava con le Spice Girls. Il successo riscosso dalla band è stato planetario e lei, come le colleghe Mel B, Mel C, Geri Halliwell e Emma Bunton, è stata un'idolo per milioni di ragazzi e ragazze nel mondo. La girl band ha fatto la storia e lo scioglimento è stato un trauma mai superato per quella generazione! Lei si è reinventata nel mondo della moda e parallelamente si è realizzata sul piano personale: è sposata con David Beckham e ha avuto da lui quattro figli. Sa benissimo di essere una donna molto diversa dalla ragazzina che, giovanissima, calcava i palcoscenici in giro per il mondo, cantando e ballando. E non tornerebbe mai a quella versione di sé.

Victoria Beckham nel 2001

Victoria Beckham invecchia serenamente

La stilista ha superato le insicurezze che quando era più giovane la rendevano infelice, perennemente alla ricerca della perfezione. Oggi Victoria Beckham ha 49 anni e vive un rapporto pacifico con la propria immagine, i cambiamenti del corpo e la parola "invecchiamento". Certo, conduce uno stile di vita molto sano: è nota la sua passione per il fitness, fa costantemente trattamenti beauty e si impegna molto con un'alimentazione senza sgarri. Ma è serena quando si guarda allo specchio.

Victoria Beckham nel 2018

Al Sunday Times ha ammesso: "Mi sento a mio agio con quello che sono, accetto il mio aspetto, traggo il meglio da ciò che ho. Mi sento professionalmente e personalmente realizzata. Mi piace come ci si sente ad essere più grandi". Alla luce delle nuove consapevolezze giunte con l'età, non tornerebbe indietro, alla versione di sé 25enne. Certo, era più giovane, ma anche più insicura, sempre alla ricerca della perfezione, ossessionata dai propri difetti. Questo l'ha resa infelice per molto tempo, ogni volta che si guardava allo specchio.

Victoria Beckham nel 2021

"Non vorrei avere di nuovo 25 anni. Ero il tipo di ragazza che si guardava allo specchio e vedeva solo cose da migliorare, anche ciò che andava bene. Sono sempre stata piuttosto dura con me stessa, ma per questo ho anche sempre cercato di essere la versione migliore di me stessa". In questa ricerca, non ha mai nascosto di far ricorso a diversi trattamenti laser, per rassodare e tonificare la pelle e mantenere un aspetto sempre luminoso. Ma ha specificato: "Non cerco di tornare indietro nel tempo. Penso che si tratti di piccole cose. Lo stesso con il trucco: si tratta di piccoli accorgimenti, il troppo può invece invecchiare".

Victoria Beckham nel 2023

L'ossessione di Victoria Beckham: le sopracciglia

Negli anni Duemila andava di moda portare le sopracciglia sottilissime, quasi invisibili. A colpi di pinzetta, un'intera generazione ha quasi cancellato del tutto questi peletti, che oggi invece sono stati rivalutati: la moda odierna vuole sopracciglia naturali, folte, scure, piene. A causa dell'abuso della pinzetta fatto da ragazza, anche Victoria Beckham oggi ha le sopracciglia rovinate, che faticano a crescere. Sono la sua ossessione e ha ammesso che la prima cosa che fa quando si sveglia al mattino è andarle a disegnare. "Nel corso degli anni le mie sopracciglia sono state così depilate che se mi vedessi senza saresti inorridito. David non mi ha mai visto senza le mie sopracciglia. Sono la prima cosa che faccio appena sveglia".