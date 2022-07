I segreti di bellezza di Victoria Beckham: si allena 2 volte al giorno, aggiunge collagene al caffé Victoria Beckham ha rivelato i suoi segreti di bellezza in un’intervista rilasciata a Vogue Australia. Ha definito il suo stile di vita “sano fino all’eccesso”, si alle 2 volte al giorno e aggiunge collagene al caffé.

A cura di Valeria Paglionico

Victoria Beckham ha conquistato una nuova copertina: è la cover star di Vogue Australia, la rivista fashion a cui ha rilasciato anche un’intervista esclusiva, dando prova di essere "sempre sul pezzo" nonostante gli oltre 20 anni di carriera. L’ex Posh Spice da sempre segue uno stile di vita all’insegna del benessere, tanto che in più di un'occasione anche suo marito David si è divertito a fare ironia sulla questione, ma solo di recente ha spiegato nel dettaglio qual è la routine quotidiana che le permette di essere in splendida forma alla soglia dei 50 anni. La stilista mixa allenamenti estremi, trattamenti di bellezza sopra le righe e prodotti di uso comune che si rivelano quasi “miracolosi” se utilizzati sulla pelle.

I due allenamenti di Victoria Beckham

La scorsa settimana è stata presa di mira da uno chef di fama mondiale per le sue richieste "complicate" per la cena, ora Victoria Beckham ha spiegato dettagliatamente in che modo la dedizione al benessere la porti a seguire uno stile di vita così sano da essere quasi estremo. Quando è a Londra con la famiglia si sveglia alle 6.45 del mattino e come prima cosa si allena nella sua palestra privata. Corre sul tapis roulant per 30 minuti e subito dopo si prepara per accompagnare Harper a scuola. Una volta tornata a casa, si dedica al body building sottoponendosi a una estenuante seduta di pesi di un’ora in compagnia del suo personal trainer.

Victoria Beckham non beve quasi mai alcolici

Dopo l’allenamento si concede qualche “coccola”: doccia, shampoo e cura del make-up (con i prodotti della sua collezione di cosmetici). A questo punto Victoria sceglie gli abiti per la giornata. Il suo armadio è costituito quasi esclusivamente dai modelli delle sue linee ma possiede anche dei must-have intramontabili come i cuissardes scintillanti di Balenciaga. Cosa dire della dieta? L’ex Posh Spice si definisce “estrema” in tutto ciò che fa: mangia molti grassi sani, dunque pesce, noci, avocado, non consuma quasi mai alcolici, beve regolarmente aceto di mele e aggiunge polvere di collagene al caffè. Non disdegna i trattamenti di bellezza con la radiofrequenza, utili a favorire la produzione di collagene. In quante sarebbero disposte a essere tanto rigorose per essere in splendida forma a quasi 50 anni?