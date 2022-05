Victoria Beckham, la magrezza non è più fashion: “Le donne vogliono essere curvy” Victoria Beckham ha rilasciato un’intervista esclusiva a Grazia UK e ha affrontato un tema delicato: come sono cambiati i canoni i bellezza negli anni. Ha dichiarato che essere magri ormai non è più fashion, le donne moderne vogliono essere curvy.

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime ore si sta parlando molto di Victoria Beckham ma questa volta non c'entrano né la sua famiglia, né il suo lavoro da imprenditrice. L'ex Posh Spice è diventata protagonista di un servizio fotografico pubblicato su Grazia UK e, oltre agli scatti, ha anche rilasciato un'intervista esclusiva nella quale ha affrontato un tema delicato: come sono cambiati i canoni di bellezza da quando ha debuttato nella moda ad oggi. In passato era spesso stata criticata per aver mandato in passerella delle modelle quasi scheletriche, mentre oggi sembra essere tornata sui suoi passi affermando che "essere magri non è più fashion".

"Le donne moderne vogliono seno e fondoschiena"

Ogni epoca ha i suoi canoni di bellezza comunemente accettati ma da qualche tempo a questa parte le cose stanno lentamente cambiando. Il mondo della moda sta diventando sempre più inclusivo e aperto a ogni tipo di unicità, tanto da aver detto quasi addio agli stereotipi che legano il concetto di bellezza alla magrezza. Victoria Beckham se ne è resa conto, tanto da aver definito il modello curvy il nuovo trend. Nell'intervista rilasciata a Grazia UK ha infatti dichiarato: "Desiderate essere magri? È un atteggiamento old-fashioned. Le donne moderne vogliono apparire sane e curvy, vogliono tette e fondoschiena".

L'elogio curvy di Victoria Beckham

Se in passato per le sue sfilate sceglieva solo modelle magrissime, ora ha rivoluzionato modo di pensare e lo ha definito "liberatorio". È giunta a tali consapevolezze in piena pandemia, quando ha trascorso parecchio tempo a Miami, in Florida: è proprio qui che è rimasta impressionata dalla libertà e dalla sicurezza in se stesse di molte curvy che camminavano con orgoglio con pochi vestiti addosso. La cosa le ha fatto aprire gli occhi su come le donne sono e vogliono apparire: "Celebrano le loro curve e sono felici di come appaiono". Insomma, Victoria si è resa conto del fatto che la taglia che si indossa non conta nulla, per essere meravigliose è necessario stare bene con se stesse e sapere chi si è.