Le scarpe più strane che vedrai oggi: poggiano solo sulla pianta e non hanno il tacco

Hanno la forma di un piede, sono alte nella parte che sostiene la pianta ma il tallone poggia sul vuoto perché non c’è tacco: sono le scarpe Matieres Fecales.

Il nome è tutto un programma e già fa capire che si tratta di un brand sovversivo e anticonvenzionale, che di certo non cerca approvazione e non accetta l'omologazione. Matieres fecales significa letteralmente "feci". Dietro c'è la coppia composta da Hannah Rose Dalton e Steven Raj Bhaskaran.: hanno fondato insieme il marchio nel 2025. Il duo ha partecipato alla Paris Fashion Week. Hanno presentato, martedì 3 marzo al Palais Brogniart, la collezione Autunno/Inverno 2026-27 intitolata "The One Percent": una critica al capitalismo contemporaneo e ai suoi effetti sulla società. La linea è stata costruita sulla base di uno studio della ONG Oxfam, secondo cui l'1% più ricco del mondo possiede da solo quasi la metà della ricchezza mondiale. È una ristretta ed esclusivissima cerchia di persone che vive di lusso sfrenato ed eccessi, di potere assoluto e senso di onnipotenza, che possono sfociare in corruzione, scandali, abusi. Nessuno ne conosce i volti, ma il loro operato si riflette sulle vite di tutti, ha un impatto sul mondo. Tutto lo show è stato concepito per scioccare. Era una performance che voleva indagare il significato profondo del potere, perfettamente allineata allo spirito politicamente scorretto dei due designer, che come sempre hanno dato un'impostazione molto dark e teatrale al tutto.

L'eccesso nelle proporzioni e nei volumi era voluto, proprio per sottolineare l'ostentazione e la grandiosità del potere. Ma al tempo stesso, l'atmosfera grottesca, teatrale, cupa e dominata dal nero serviva a restituire tutta la drammaticità della situazione in cui versa il mondo d'oggi, popolato di mostri. Matieres Fecales ha messo in scena una sorta di film dell'orrore. Perfetta anche la location, una stanza buia dove il pubblico è stato costretto a stare per mezz'ora prima dell'inizio dello show, col rumore di una tempesta di vento in sottofondo. Questo era il riferimento al basso, agli ultimi, un ricordo personale di Steven Raj. Essendo di estrazione sociale povera, ha voluto in questo modo ricordare tutte le volte che con sua madre aveva aspettato l'autobus al freddo e al gelo.

C'erano mazzette di denaro tramutate in accessori BDSM, macchie di sangue, catene: simboli di dominio, oppressione, controllo. Ai piedi, le modelle avevano scarpe dal tacco vertiginoso, ma ha attirato l'attenzione più di tutto un modello davvero poco tradizionale. Si tratta di uno stivaletto, proposto in passerella in versione bianca a nera. Ha la forma di un piede con le dita bene in rilievo e la sua particolarità, è che poggia unicamente sulla pianta: il tallone, dietro, resta come sospeso, perché non c'è un tacco a bilanciare. Si cammina unicamente puntando la parte anteriore del piede. Non si può certo dire che siano comode, di certo sarebbero la cosa meno ideale per quelle famose lunghe attese alla fermata del bus evocate dallo stilista. Ma sono perfette proprio per restituire quella sensazione di sgradevolezza e di scarso comfort, del tutto sconosciuto al fortunato "One Percent".