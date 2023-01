Victoria Beckham, perché sta svendendo centinaia di capi del suo brand Avete notato che sul sito del brand di Victoria Beckham ci sono centinaia di capi a prezzi scontatissimi? Non si tratterebbe di semplici offerte di fine stagione ma di ribassi legati a una presunta crisi del marchio.

A cura di Valeria Paglionico

Victoria Beckham ha dimostrato di essere un'artista particolarmente eclettica dagli esordi a oggi: dopo il successo raggiunto con le Spice Girls negli anni '90, è riuscita a reinventarsi diventando stilista. Ha costruito un vero e proprio impero che porta il suo nome, arrivando a sfilare alla London Fashion Week con delle creazioni all'insegna del fashion. Ora, però, le cose sembrerebbero essere cambiate. Sul sito del marchio ha cominciato ad applicare degli incredibili sconti su centinaia di capi e la cosa ha fatto insospettire i tabloid, che hanno colto l'occasione per farle i "conti in tasca". Cosa è emerso? La sua azienda sarebbe in rosso e avrebbe accumulato dei debiti elevatissimi.

I debiti del brand di Victoria Beckham

Il The Mirror ha analizzato i dati del brand di Victoria Beckham e ha scoperto qualcosa di scioccante. Dal 2008 l'ex Posh Spice disegna personalmente gli abiti e gli accessori dell'azienda, così da lasciare emergere al 100% il suo stile personale. Col passare degli anni, però, la Victoria Beckham Holdings Ltd avrebbe accumulato dei debiti altissimi, tanto che attualmente sarebbero pari a 66,3 milioni di sterile. I rappresentanti del marchio, però, smentiscono la crisi affermando che, nonostante le perdite, i profitti sarebbero aumentati nell'anno finanziario del 2020. Il dettaglio che non torna? Se davvero i guadagni fossero aumentati, la moglie di David non sarebbe stata costretta a chiudere la sua seconda linea Victoria by Victoria Beckham.

Quali sono i capi venduti a prezzi scontati

Di fronte dati simili non sorprende che Victoria si sia esposta in prima linea per sponsorizzare sui social i prodotti della sua collezione beauty, nella speranza di dargli così maggiore risalto. Come se non bastasse, sul sito ufficiale del brand centinaia di capi di abbigliamento sono stati messi in vendita con sconti che arrivano fino al 60%. Occhiali da sole, cappotti, abiti da palestra, minidress: sono moltissimi gli indumenti che Victoria sta svendendo e le offerte di fine stagione non c'entrerebbero nulla, probabilmente la cosa è legata proprio alla presunta crisi. La Beckham, però, continua a mantenere un certo riserbo sulla questione e si dedica anima e corpo alla sua azienda: quali saranno i progetti per il futuro?