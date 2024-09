video suggerito

Veronica Ferraro, dopo il matrimonio torna alle sfilate di Milano e cena con Chiara Ferragni Veronica Ferraro ha preso parte alla prima Milano Fashion Week pochi giorno dopo il matrimonio con Davide Simonetta. Dopo le sfilate, però, è stato il turno di una cena tra amiche con Chiara Ferragni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Veronica Ferraro

Per Veronica Ferraro è un settembre davvero speciale. L'influencer si è sposata con il musicista e compositore Davide Simonetta lo scorso 12 settembre, davanti ai parenti e agli amici più stretti come Chiara Ferragni, che ha fatto da testimone alla sposa. Per ora nessun viaggio di nozze, con gli sposi che sono tornati ai rispettivi impegni lavorativi. Ferraro, infatti, ha partecipato a diversi show del primo giorno di Milano Fashion Week 2024 per poi recarsi a cena a casa di Ferragni, tornata da un impegno lavorativo a Madrid, il primo dopo il pandoro-gate.

Il look di Veronica Ferraro alla Milano Fashion Week

Veronica Ferraro inizia la sua Milano Fashion Week prendendo parte allo show di Fendi. L'influencer collabora da molti anni con il brand romano ed è sempre presente alle sfilate di Kim Jones. Per l'occasione ha sfoggiato un total look Fendi composto da pantaloni in pelle, body a coste e un paio di slingback color cognac. A coprire l'intero look un cappotto teddy lungo fino ai piedi sempre sulle nuances del marrone, così come la borsa a tracolla che si trasforma anche in borsa a mano. Dopo la sfilata di Fendi, Ferraro ha cambiato rapidamente look per recarsi allo show di Alberta Ferretti, uno dei suoi brand preferiti.

Veronica Ferraro da Fendi

Dopo una giornata tra sfilate e look piuttosto ricercati, per Ferraro c'è stato anche spazio per una cena tra amiche. L'influencer, infatti, ha sfoggiato una semplice t-shirt bianca per una serata a casa di Chiara Ferragni: nelle storie entrambe le influencer hanno condiviso alcuni momenti di una semplice cena casalinga, un momento perfetto per scambiarsi chiacchiere e confidenze.

Veronica Ferraro con Paloma, cane di Chiara Ferragni

Ferraro ha postato una storia sui social mentre abbraccia Paloma, il cane di Chiara Ferragni, "in attesa della cuoca" come ha scritto proprio lei su Instagram. Le due sono amiche del cuore da 17 anni, come ha ricordato la stessa Ferragni nel discorso toccante che ha pronunciato al matrimonio dell'amica, ringraziandola per il supporto anche durante i momenti più bui e difficili.

Veronica Ferraro durante la cena a casa di Chiara Ferragni