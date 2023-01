Valentina Ferragni in blu: l’abito cut-out con maxi scollatura lascia la schiena nuda Il 2023 di Valentina Ferragni comincia in vacanza a Dubai. Il primo look trendy dell’anno nuovo è all’insegna del blu: uno dei suoi amati abitini cut-out.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni è volata a Dubai. È la prima vacanza dell'anno e ha scelto una meta molto gettonata quest'anno tra le celebrities: si trovano negli Emirati Arabi anche Elisabetta Gregoraci, Elettra Lamborghini e Afrojack, Cristina Marino e Luca Argentero. Qui l'imprenditrice sta dando il massimo in quanto ad outfit: il primo look dell'anno nuovo è trendy e colorato.

Valentina Ferragni pronta per il 2023

Per l'influencer si chiude un anno importante e di svolta: nel 2022 ha chiuso la decennale relazione con Luca Vezil e si è buttata a capofitto nel lavoro, raggiungendo importanti traguardi professionali. Quelle di dicembre sono state le prime festività da single, che ha trascorso assieme alle persone care. Subito dopo il Natale in famiglia, il party esclusivo organizzato per i 30 anni e le celebrazioni del Capodanno a Milano, l'imprenditrice è volata a Dubai.

Ha deciso di inaugurare il 2023 godendosi il sole e il mare e mettendo da parte cappotti e piumini, a vantaggio di look decisamente più estivi. Non appena atterrata, si è subito recata in spiaggia, sfoggiando il primo outfit balneare dell'anno, per poi passare a qualcosa di decisamente più trendy.

Quanto costa il minidress di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ama gli abiti cut-out, la moda del momento. A Capodanno ne ha sfoggiato uno nero con maxi taglio sul seno che rivela l'underboob. Queste creazioni sono perfette per dare un tocco audace anche qualunque capo, rendendo accattivante e per nulla "noioso" anche un semplice abito monocolore.

in foto: abito Amazuin

Stavolta ha scelta è caduta su Amazuin, un brand specializzato un collezione swimwear. Il modello Azhar della neo 30enne è uno sgargiante colore azzurro, caratterizzato da dettagli cut-out, maniche lunghe rimovibili e lacci regolabili per personalizzare la vestibilità e l'effetto sul corpo.

Costa 275 euro. Ha aggiunto, per completare il look, borsa a mano nera e una giacca oversize di pelle: è un modello vintage anni Novanta di Miami Dolphins. "Elegante e sportivo" ha definito l'outfit nelle Instagram Stories, dove sta tenendo aggiornati fan e follower sul procedere della vacanza.