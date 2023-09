Valentina Ferragni alla Milano Fashion Week con il look floreale da quasi 9 mila euro L’influencer ha pubblicato sui social uno scatto con indosso gli abiti di uno dei suoi brand del cuore. Un outfit che sa di fiori, di primavera e che colora i giorni della Fashion Week di Milano.

Valentina Ferragni sfida il maltempo e per gli eventi della Fashion Week di oggi non ha rinunciato a minigonna e decolleté basse. Un look floreale e costosissimo per l'imprenditrice del brand Valentina Ferragni Studio. Gli abiti, le scarpe e la borsa sono griffate. L'influencer, in più di un occasione, aveva già dimostrato di essere molto affezionata a questo marchio.

Chi ha firmato gli abiti di Valentina Ferragni

La più piccola delle sorelle Ferragni è una grande amante dei look eleganti e il suo profilo social è una vetrina patinata costellata di outfit impeccabili. Gli ultimi scatti pubblicati su Instagram hanno lasciato a bocca aperta i fan. Ma quanto costano e chi ha firmato gli abiti di Valentina Ferragni?

Instagram @valentinaferragni

Quanto costa il look di Chiara Ferragni

L'influencer ha indossato una maglia semplice girocollo in lana cashmere, dal costo di 1.390 €. La minigonna, invece, era in panno velour e ricamata con piccoli fiori bianchi dal costo di 4.500€. Le scarpe, in pendat con la borsa a spalla in pelle da 1.900 €, erano decolleté basse dal prezzo di 1.150 €. Il totale dei capi? Una cifra che arriva a quasi 9 mila euro.

Leggi anche Valentina Ferragni alle sfilate con le maxi zeppe: per la Fashion Week si ispira agli anni 2000

Instagram @valentinaferragni

Valentina Ferragni si è affidata per l'ennesima volta a Prada e il look sembra essere in linea con la scelta del brand che sta puntando molto sui fiori. Nella collezione Primavera/Estate 2024 di Prada, infatti, sono stati i protagonisti delle creazioni della Casa di Moda, dettagli fini e delicati sui corpi delle modelle in passerella.

Instagram @valentinaferragni

Il legame che c'è tra Prada e i fiori

Qualche giorno fa diverse centinaia di persone si erano messe in coda in piazza Repubblica per uno degli eventi organizzati da Prada. In occasione della campagna pubblicitaria "In conversation with a Flower", sono spuntati chioschi di fiori disponibili per solo tre giorni. Dopo Londra, Parigi, New York, è stata la volta di Milano, dove a presidiare l'iniziativa c'è stata Chiara Ferragni. Per i fortunati che hanno preso parte all'evento era previsto un omaggio: un box di metallo con il logo del brand, all'interno del quale c'erano semi di calendula, margherita, girasole.