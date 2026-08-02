Thylane Blondeau svela il secondo abito da sposa: pizzo e maxi velo per l’ex bambina più bella del mondo

Thylane Blondeau e Ben Attal hanno celebrato una seconda cerimonia nuziale: la sposa ha indossato un abito Miu Miu, Maison a cui è legata da anni.

Thylane Blondeau

Thylane Blondeau a giugno ha sposato l'attore e DJ francese Ben Attal (figlio di Charlotte Gainsbourg e Yvan Attal): una giornata magica, che ha visto la modella incantare tutti con un abito minimal estremamente raffinato ed elegante nella sua semplicità. Proprio quel vestito aveva anche stupito chi conosce bene la storia della 25enne. Era infatti una creazione su misura in seta color avorio realizzata appositamente per lei da Eva Bouskila.

Eppure, nella sua lunga carriera di modella cominciata quando era piccolissima, c'è un brand a cui più di tutti Thylane Blondeau si è legata e per questo era apparso strano che Miu Miu non avesse firmato anche il suo abito da sposa. Dopo qualche giorno è arrivata la sorpresa.

Thylane Blondeau in Miu Miu

Dopo il rito civile, gli sposi hanno celebrato una sontuosa seconda cerimonia nuziale nel sud della Francia e in questa occasione, è spuntato il fatidico abito Miu Miu che tutti aspettavano! È stato realizzato appositamente per lei dalla Maison, per la giornata di festeggiamenti allo Château Diter, una tenuta in stile rinascimentale immersa nelle colline di Grasse, vicino Cannes, di proprietà del milionario britannico Patrick Diter. Il castello è una delle location più esclusive della Costa Azzurra, per l'occasione resa lo scenario da favola per celebrare un grande amore.

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Thylane Blondeau

La sposa in questa occasione ha indossato questo modello a sirena realizzato in delicato pizzo bianco, abbinato a un lungo velo bordato anch'esso di pizzo. Thylane ha descritto la creazione su Instagram, mostrando foto a fan e follower, come "l'abito da sposa dei miei sogni". Per la seconda parte del party, si è cambiata d'abito e ha indossato un secondo abito da sera, anche questo con mantellina, ma semitrasparente a differenza di quella del primissimo vestito.

Il secondo abito da sposa di Thylane Blondeau

Thylane Blondeau è diventata famosa a livello internazionale da bambina, dopo essere stata definita "la bambina più bella del mondo" da Vogue Enfants nel 2006: aveva appena 5 anni! Oggi il suo nome è legato a importanti brand del mondo beauty e fashion: ha sfilato per Dolce&Gabbana, è stata ambasciatrice L'Oreal, è apparsa su Vogue Francia per un servizio fotografico, è ospite fissa alle sfilate parigine, in primis quelle di Miu Miu, con cui vanta un particolare rapporto continuativo.