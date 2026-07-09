Tra gli eccessi delle sfilate di Parigi, Charlotte Casiraghi in jeans e camicia vince con la semplicità
Le sfilate di Parigi sono un'occasione mondana che richiama ospiti da ogni parte del mondo. Quella attualmente è in corso è una settimana cruciale: dedicata alla Haute Couture per la stagione Autunno/Inverno 2026-27. Si tratta di show esclusivi, sfilate a cui si partecipa rigorosamente su invito ed essere ospiti delle Case di Moda è un grande onore. Chi si siede in prima fila a godersi lo spettacolo, spesso lo fa con look stravaganti, originali, che è impossibile non notare: si è disposti a mettere da parte la comodità, pur di avere addosso tutti gli occhi dei presenti. In questi giorni si sta vedendo di tutto tra armature e abiti scultura. E in tutto questo eccedere, poi c'è Charlotte Casiraghi, donna che ha fatto dell'eleganza, della raffinatezza e della misura la sua cifra stilistica.
Sa essere sempre impeccabile in ogni occasione e questo l'ha resa una delle icone più chic del mondo fashion, imitata e copiata per i suoi outfit minimal eppure ricercati al tempo stesso. Il suo look alla sfilata di Chanel fa scuola e rientra perfettamente nei canoni che ha sempre seguito, da cui non si è mai discostata, dimostrandosi consapevole di sé e fedele al proprio stile vincente.
È arrivata indossando una camicetta bianco-celeste a righe sottili abbinata a un paio di jeans scuri, con borsa a contrasto magente (stesso colore dello smalto) e un paio di scarpe col tacco. Ha completato il tutto con occhiali da sole. La figlia di Carolina di Monaco vanta un rapporto di lunga data con Chanel: è diventata ambasciatrice e portavoce ufficiale del marchio nel 2021, dunque è sempre presente alle sfilate del brand, di cui chiaramente indossa spesso le creazioni.
Alle sfilate di questi giorni ci sono stati avvistamenti ben diversi. Tante altre celebrities hanno optato per outfit decisamente più scenografici e d'impatto, alcuni hanno fatto il giro del web con un pizzico di ironia. Basti pensare a Cardi B. La rapper, non famosa certo per la sobrietà, alla sfilata di Robert Wun si è presentata in stile "diva in rosso" con un look total red presente in passerella. L'outfit teatrale era un abito con silhouette architettonica, abbinato a un'acconciatura super voluminosa, quasi un'impalcatura.
E che dire di Teyana Taylor, protagonista assoluta da Balenciaga coi suoi capelli lisci extra long color rame, in una tonalità particolarmente accesa e vibrante. L'acconciatura con extension fino alle ginocchia era opera dell'hairstylist Rio Sreedharan e le copriva metà volto.
Da Ashi Studio, invece, ha optato per un look-armatura tutt'altro che comodo e pratico: in alcuni video si vede che ha avuto persino difficoltà a mettersi seduta, data la rigidità di tutta la struttura! Il completo marrone era composto da un top a corsetto scultoreo, una fascia in vita e una gonna con frange, abbinati copricapo scultoreo. Il completo indossato fa parte della collezione Primavera-Estate 2026 del marchio. Non resta che attendere le sorprese dei prossimi giorni: chi si aggiudicherà il look più chiacchierato di questa Fashion Week parigina?