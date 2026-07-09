Tra gli eccessi delle sfilate di Parigi, Charlotte Casiraghi in jeans e camicia vince con la semplicità

A Parigi si stanno vedendo tanti look stravaganti. Charlotte Casiraghi invece ha scelto la semplicità: jeans, camicia e borsa colorata allo show di Chanel.

Charlotte Casiraghi in Chanel

Le sfilate di Parigi sono un'occasione mondana che richiama ospiti da ogni parte del mondo. Quella attualmente è in corso è una settimana cruciale: dedicata alla Haute Couture per la stagione Autunno/Inverno 2026-27. Si tratta di show esclusivi, sfilate a cui si partecipa rigorosamente su invito ed essere ospiti delle Case di Moda è un grande onore. Chi si siede in prima fila a godersi lo spettacolo, spesso lo fa con look stravaganti, originali, che è impossibile non notare: si è disposti a mettere da parte la comodità, pur di avere addosso tutti gli occhi dei presenti. In questi giorni si sta vedendo di tutto tra armature e abiti scultura. E in tutto questo eccedere, poi c'è Charlotte Casiraghi, donna che ha fatto dell'eleganza, della raffinatezza e della misura la sua cifra stilistica.

Sa essere sempre impeccabile in ogni occasione e questo l'ha resa una delle icone più chic del mondo fashion, imitata e copiata per i suoi outfit minimal eppure ricercati al tempo stesso. Il suo look alla sfilata di Chanel fa scuola e rientra perfettamente nei canoni che ha sempre seguito, da cui non si è mai discostata, dimostrandosi consapevole di sé e fedele al proprio stile vincente.

È arrivata indossando una camicetta bianco-celeste a righe sottili abbinata a un paio di jeans scuri, con borsa a contrasto magente (stesso colore dello smalto) e un paio di scarpe col tacco. Ha completato il tutto con occhiali da sole. La figlia di Carolina di Monaco vanta un rapporto di lunga data con Chanel: è diventata ambasciatrice e portavoce ufficiale del marchio nel 2021, dunque è sempre presente alle sfilate del brand, di cui chiaramente indossa spesso le creazioni.

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Cardi B in Robert Wun

Alle sfilate di questi giorni ci sono stati avvistamenti ben diversi. Tante altre celebrities hanno optato per outfit decisamente più scenografici e d'impatto, alcuni hanno fatto il giro del web con un pizzico di ironia. Basti pensare a Cardi B. La rapper, non famosa certo per la sobrietà, alla sfilata di Robert Wun si è presentata in stile "diva in rosso" con un look total red presente in passerella. L'outfit teatrale era un abito con silhouette architettonica, abbinato a un'acconciatura super voluminosa, quasi un'impalcatura.

Teyana Taylor in Balenciaga

E che dire di Teyana Taylor, protagonista assoluta da Balenciaga coi suoi capelli lisci extra long color rame, in una tonalità particolarmente accesa e vibrante. L'acconciatura con extension fino alle ginocchia era opera dell'hairstylist Rio Sreedharan e le copriva metà volto.

Teyana Taylor in Ashi Studio

Da Ashi Studio, invece, ha optato per un look-armatura tutt'altro che comodo e pratico: in alcuni video si vede che ha avuto persino difficoltà a mettersi seduta, data la rigidità di tutta la struttura! Il completo marrone era composto da un top a corsetto scultoreo, una fascia in vita e una gonna con frange, abbinati copricapo scultoreo. Il completo indossato fa parte della collezione Primavera-Estate 2026 del marchio. Non resta che attendere le sorprese dei prossimi giorni: chi si aggiudicherà il look più chiacchierato di questa Fashion Week parigina?