Il vestito da sposa di Thylane Blondeau: l’ex bambina più bella del mondo con la mantellina nel giorno del matrimonio

Thylande Blondeau è stata eletta nel 2006 la “bambina più bella del mondo”. Oggi ha 25 anni e si è sposata: look nuziale semplice e raffinato per lei.

La carriera di Thylande Blondeau è cominciata a soli 4 anni, sfilando per Jean Paul Gaultier. A sei anni ha conquistato il titolo di "bambina più bella del mondo" assegnato da Vogue Enfants e a 10 è diventata la modella più giovane di sempre a posare per Vogue Paris. Da allora, dq quei primissimi passi mossi in tenera età, ha continuato a lavorare nel mondo della moda, partecipando a tutti gli eventi più in vista del settore e collaborando con brand importanti, sempre ospite fissa delle sfilate. Ha calcato le passerelle di Dolce & Gabbana, Versace, Hugo Boss ed è ambasciatrice del marchio L'Oréal Paris.

Certo, ormai non è più una bambina: oggi ha 25 anni ed è convolata a nozze, a distanza di 3 mesi dall'annuncio ufficiale di fidanzamento. La proposta di matrimonio era arrivata durante un romantico viaggio in Grecia, con tanto di enorme diamante incastonato in una fede d'oro massiccio.

La modella ha sposato l'attore e DJ francese Ben Attal, 29 anni, figlio di Yvan Attal e di Charlotte Gainsbourg, suo compagno di vecchia data. La coppia ha pronunciato il fatidico sì a Parigi, presso il municipio del XVI arrondissement. È stata una cerimonia civile a cui hanno partecipato poche persone, solo parenti e amici intimi. I due sono arrivati in Chiesa a bordo di una Porsche 356 Speedster color argento, un’auto d'epoca elegante e raffinata, proprio come i Completo blu navy per lui, abito semplice per lei.

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Thylane Blondeau ha pronunciato il fatidico sì con un abito su misura in seta color avorio realizzato appositamente per lei da Eva Bouskila: colpisce la sua essenzialità, l'assenza di dettagli appariscenti. È un modello dalla silhouette scivolata, caratterizzato da una mantellina abbinata poggiata sulle spalle e chiusa da bottoni sul retro. Per i capelli ha optato per l'acconciatura tradizionale della sposa: uno chignon alto impreziosito da fiori bianchi freschi, realizzato dal hair stylist Fabio Petri. Immancabile il bouquet di calle.