Sonia Bruganelli col figlio Davide al GF Vip: nella puntata di Natale brilla coi pantaloni d’oro Sonia Bruganelli si è fatta accompagnare dal figlio Davide Bonolis negli studi del GF Vip e a fine diretta ha posato in sua compagnia per un selfie social. Per la puntata natalizia, inoltre, ha sfoggiato uno scintillante look dorato: ecco chi lo ha firmato.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua il successo del Grande Fratello Vip 7, il reality di Canale 5 arrivato alla sua 24esima puntata. Quella di ieri è stata l'ultima diretta prima del Natale ed è proprio per questo che alcuni dei protagonisti hanno sfoggiato degli adorabili look a tema. Se da un lato Giulia Salemi ha detto no al dress code delle feste con un abito total black, Alfonso Signorini e Orietta Berti hanno rispettato la tradizione vestendosi di rosso. Anche Sonia Bruganelli non è stata da meno in fatto di outfit in pieno stile natalizio: sul palco ha brillato in giallo e oro e si è fatta accompagnare da un ospite speciale, il figlio Davide Bonolis.

Il look sparkling di Sonia Bruganelli

Dopo gli abiti neri dall'animo bondage delle scorse settimane, per la puntata natalizia Sonia ha lasciato spazio agli scintillii. Ha abbinato una camicia di raso giallo acceso a un paio di pantaloni palazzo, un modello tempestato di paillettes dorate con degli spacchi sui lati (tutto è firmato dal brand Alessia M). Naturalmente non sono mancati i suoi amati décolleté col tacco a spillo di Casadei, questa volta ha optato per un colore a contrasto, ovvero il celeste metallizzato. I capelli legati in uno chignon tiratissimo hanno inoltre rivelato un paio di orecchini pendenti di Chanel decorati con stelle di cristalli e con l'iconico logo con la doppia C intrecciata.

Sonia Bruganelli in Alessia M

Sonia Bruganelli col figlio Davide Bonolis in studio

Sui social Sonia Bruganelli è sempre molto attiva e non sorprende che a fine puntata abbia rivelato un dettaglio che nessuno conosceva: questa settimana ad accompagnarla in studio è stato il figlio Davide Bonolis. I due si sono scattati un selfie fianco a fianco e l'opinionista lo ha postato accompagnandolo alla didascalia: "Quando ci sei tu qui con me in studio ha tutto un altro sapore". Felpa teddy marrone, bomber oversize e gli stessi occhi azzurri della mamma: Davide ha ereditato bellezza e fascino da entrambi i genitori e sembra essere perfetto per il mondo dello spettacolo. La sua apparizione lampo al GF Vip preannuncerà un futuro in tv?