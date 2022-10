Sonia Bruganelli cambia stile al GF Vip: nella puntata 11 indossa calze a rete e stivali bondage Sonia Bruganelli ha cambiato stile al GF Vip 7. Niente più gambe nude e décolleté, nella puntata 11 del reality ha abbinato un paio di audaci calze a rete a degli stivali bondage.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera è andata in onda la puntata 11 del Grande Fratello Vip, il reality arrivato alla sua settima edizione che ogni settimana tiene incollati alla tv gli spettatori di Canale 5. Sonia Bruganelli è ancora una volta tra le protagoniste del programma, Alfonso Signorini l'ha riconfermata come opinionista ma al fianco di una new entry, Orietta Berti, che è andata a sostituire Adriana Volpe. Al di là dei suoi commenti pungenti e senza filtri sulle dinamiche che si vengono a creare nella casa, la moglie di Paolo Bonolis riesce sempre a distinguersi per stile ogni volta che appare sul palco. Sebbene ieri abbia puntato ancora una volta sul total black, ha aggiunto qualche tocco originale e bondage al suo stile.

Sonia Bruganelli indossa sempre lo stesso abito monospalla

Nella puntata 11 del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli si è trasformata in una dark lady con un abito nero di Norma Kamali. Si tratta di un modello a tubino leggermente drappeggiato sui lati, con la scollatura monospalla e la gonna dal taglio asimmetrico. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 279 euro. La cosa particolare è che si tratta di un capo "già visto" proprio sul palco del reality. L'opinionista, infatti, sembra esserci particolarmente affezionata, visto lo ha sfoggiato in più di un'occasione ma in colori differenti. La prima volta che lo aveva indossato aveva puntato sul rosso fiammante, mentre successivamente aveva optato per un verde acqua fatato.

Abito Norma Kamali

Quanto costano gli stivali con le cinture di Sonia Bruganelli

A fare la differenza nell'outfit dark di Sonia Bruganelli sono stati gli accessori. Innanzitutto ha riciclato la collana a catena in oro e diamanti di Louis Vuitton, mettendola in risalto con un'acconciatura raccolta. Ha poi aggiunto degli inediti dettagli dall'animo bondage, rivoluzionando in modo drastico il suo stile. Per lei niente gambe nude e décolleté, ha indossato delle audaci calze a rete total black e un paio di stivali rock. Si tratta dei Blade Kinky Boots di Casadei, un modello a tronchetto con l'iconico tacco a spillo metallico e una serie di fibbie di pelle che avvolgono la calzatura (tacco compreso). Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 1.100 euro.