Soleil Stasi con mamma Wendy dopo il GF Vip: la reunion di famiglia è con il look sportivo Soleil Stasi è tornata a Roma dopo essere stata eliminata dal GF Vip e ne ha approfittato per rincontrare sua mamma Wendy. Le due non hanno esitato a fotografarsi insieme, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata Soleil col suo look sportivo.

A cura di Valeria Paglionico

Soleil Stasi è stata tra le protagoniste più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip, anche se ha dovuto dire addio al reality a un passo dalla finale. È stata eliminata appena una settimana prima dell'ultima puntata ma, nonostante ciò, ancora oggi si continua a parlare molto di lei. Ieri, in occasione dell'appuntamento conclusivo con la trasmissione, è tornata a Roma e ha colto l'occasione per incontrare mamma Wendy. Se sul palco l'abbiamo vista elegante e sofisticata con l'abito Versace, per la reunion di famiglia ha preferito rimanere comoda con un look sportivo sui toni del crema.

Soleil torna alla "normalità" dopo il GF Vip

Il GF Vip 6 è stata un'esperienza lunghissima, soprattutto per i concorrenti "veterani" che son entrati nella casa lo scorso settembre. Tra loro c'è anche Soleil Stasi, che ha detto addio al reality a sorpresa esattamente una settimana fa. Nonostante sia ritornata a salutare i coinquilini pochi giorni dopo, è stata lieta di ridare il via alla sua normale quotidianità. Le prime cose che ha fatto lontana dalle telecamere di Canale 5? Ha ringraziato i fan con una sua adorabile foto da bambina e successivamente è andata alla Spa, passando un'intera giornata tra maschere viso e manicure curata nei minimi dettagli.

Il look sporty di Soleil Stasi

Solo nelle ultime ore Soleil ha rincontrato la mamma Wendy, una delle persone più importanti della sua vita come lei stessa ha dichiarato all'interno del reality. Le due non hanno perso occasione per scattarsi una foto fianco a fianco sullo sfondo di una maxi scritta led che recita "Salva tu alma". Se da un lato Wendy è apparsa elegantissima con un completo giacca e gonna in total black (abbinato a camicia bianca e foulard intorno al collo), la figlia Soleil ha preferito la comodità. L'ex gieffina ha sfoggiato una tuta color crema con pantaloni e felpa crop, il tutto coordinato a cappellino e trench in tinta. A completare il tutto non sono mancate le sneakers chunky. Questa svolta sporty continuerà anche nei prossimi giorni?