Soleil Stasi, il ritorno sui social dopo il GF Vip è con la maschera viso e le unghie glitter Soleil Stasi è uscita dal GF Vip 6 a una settimana dalla finale e ha finalmente realizzato uno dei suoi più grandi sogni degli ultimi mesi: passare la giornata in una Spa. L’influencer si è data alle maschere viso e alla manicure, tornando così a sentirsi in splendida forma.

A cura di Valeria Paglionico

Soleil Stasi non è tra le finaliste del Grande Fratello Vip 6, una delle edizione più lunghe della storia del reality. È stata eliminata esattamente a una settimana dall'ultima puntata, lasciando così il posto a molti dei coinquilini "nuovi arrivati" che non erano nella casa di Cinecittà da oltre 6 mesi come lei. Nonostante durante le dirette l'influencer sia sempre apparsa meravigliosa, elegante e truccata di tutto punto, nelle ultime ore ha sentito la necessità di passare un'intera giornata alla Spa. Così facendo si è presa cura della sua bellezza, dedicandosi alla manicure e ai trattamenti per il viso. Il risultato? Soleil si sente di nuovo in splendida forma.

Soleil Stasi va alla Spa dopo il GF Vip

Il momento che Soleil attendeva di più da quando è uscita dalla casa del GF Vip 6? Quello dedicato alle coccole beauty. È proprio per questo che, dopo essere tornata al reality lo scorso venerdì con l'abito folk, ha fatto visita alla sua Spa preferita, dedicandosi per una giornata intera a dei trattamenti per la pelle. Sui social non ha esitato a immortalarsi alle prese con questa attività, scattandosi un selfie con una maschera total black sul viso. Nelle Stories, inoltre, ha spiegato che spesso mentre era rinchiusa nella nota casa aveva sognato di passare qualche ora proprio in questo modo.

La nuova nail art di Soleil

Come si è conclusa la giornata "beauty"? Con la manicure. Soleil si è affidata alla sua estetista di fiducia: ha innanzitutto cambiato la base della sua nail-art optando per un rosa cipria dall'effetto estremamente naturale e ha poi aggiunto delle decorazioni scintillanti. Ghirigori con uno smalto bianco latte e micro glitter argentati tra i disegni: la Stasi ha deciso di osare in fatto di manicure dopo l'addio al Grande Fratello Vip. Per la finale riserverà delle nuove sorprese ai fan? Anche se seguirà la puntata dagli studi di Cinecittà, di sicuro troverà il modo per attirare tutti i riflettori su di sé.