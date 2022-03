Soleil Stasi da bambina: dopo il GF Vip torna sui social con un’adorabile foto dell’infanzia Soleil Stasi è tornata a postare sui social dopo aver terminato l’esperienza al Grande Fratello Vip. Oltre ad aver ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta, ha anche postato un’adorabile foto del passato: ecco com’era l’influencer da bambina.

A cura di Valeria Paglionico

Soleil Stasi è stata una delle protagoniste più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è entrata nella casa durante la prima puntata andata in onda lo scorso settembre e da allora è sempre stata al centro di diverse dinamiche, uscendo "a sorpresa" a una settimana dalla finale dopo essere stata eliminata al televoto. Durante il penultimo appuntamento col reality è però tornata all'interno della casa per rincontrare gli ex coinquilini, incantando tutti con un lungo vestito dall'animo gipsy. Oggi siamo abituati a vederla bellissima e trendy in tv ma com'era quando non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventata una star?

Le prime parole di Soleil dopo il GF Vip

Soleil Stasi è tornata a postare sui social dopo aver terminato la sua esperienza al GF Vip 6. Fino ad ora era stato il suo staff a caricare foto e video sul profilo ma ora ha "ripreso in mano" la situazione e non ha potuto fare a meno di parlare dell'esperienza al reality. "Le parole ed i pensieri che mi girano in testa sono tanti. Vorrei fermarli tutti perché in ogni frame c’è un ricordo che mi appare, in ogni istante c’è tantissima vita. Sei mesi vissuti con intensità indescrivibile, cercando di non tradire mai la mia essenza, vivendo tutto in totale trasparenza. Sei mesi in cui ho conosciuto profondamente molte persone, sei mesi in cui la felicità la rabbia e la noia hanno convissuto benissimo insieme alle mille emozioni… Sei mesi condivisi con anime affini e in cui persino le persone più lontane e diverse da me hanno lasciato lezioni e segni indelebili nel mio cuore, sei mesi a farsi domande sul futuro che ci aspetta".

La foto di Soleil da bambina

Per il ritorno sui social Soleil ha postato due diverse immagini, una recente in costume da bagno mentre fa la doccia, una del passato, per la precisione della sua infanzia. All'epoca avrà avuto 4-5 anni, aveva il viso truccato da pagliaccio e si divertiva a rivolgere una smorfia divertita in camera. Portava i capelli a caschetto con la frangia e la cosa incredibile è che non erano biondi ma castano chiaro. Sono passati più di 20 anni da allora ma Soleil non ha perso la sua verve: quando era piccola avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventata una star della tv italiana?