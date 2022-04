Soleil Stasi a Le Iene: anticipa l’estate con il minidress arancione e i sandali alla schiava Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, Soleil Stasi è stata ospite del programma Le Iene dove ha “acceso” la puntata con un abito coloratissimo.

Soleil Stasi è stata una delle indiscusse protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip: il suo triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran ha tenuto gli spettatori incollati al televisore fino alla finale. Conclusa l'avventura nella casa più spiata d'Italia Soleil non ha abbandonato la televisione: è stata ospite del programma La Pupa e il Secchione e ora è approdata su Italia1, dove è stata ospite del programma Le Iene. L'influencer ha portato un po' di pepe in puntata: ha sfoggiato un look arancione dalla testa ai piedi ed è stata protagonista di un battibecco con la conduttrice Belén Rodriguez.

Il minidress drappeggiato di Soleil Stasi

Soleil Stasi è stata ospite del programma Le Iene e per l'occasione ha sfoggiato un minidress drappeggiato con una profonda scollatura a barca. L'abito, corto e aderente, è firmato MVP Wardrobe e si trova in vendita online a 189 euro.

Soleil a Le Iene in MVP Wardrobe

Soleil e Belén hanno sfoggiato due look molto simili alle Iene: entrambe hanno scelto un minidress abbinato ai sandali. La conduttrice era vestita di viola dalla testa ai piedi, Soleil invece ha puntato sull'arancione. Tra le due c'è grande affinità di stile, ma anche qualche vecchia ruggine: il conduttore Teo Mammuccari ha punzecchiato Soleil sulla questione ex fidanzati, tra cui figura anche Jeremias Rodriguez, il fratello di Belén!

Soleil Stasi rilancia i sandali alla schiava

I look di Soleil sono sempre caratterizzati da colori accesi, sihouette fascianti e dettagli sensuali. L'arancione, in particolare, è una delle tinte che ama di più, tanto da indossarlo anche per la finalissima del GF Vip. E ne ha ben ragione: l'arancio è il colore di tendenza della primavera 2022. L'influencer ha scelto di indossarlo in modalità full color, dalla testa ai piedi, abbinando le scarpe al vestito.

I sandali di Soleil sono firmati MVP Wardrobe

Anticipando la moda dell'estate Soleil ha sfoggiato dei sandali alla schiava con il tacco a spillo firmati, ancora una volta MVP Wardrobe: si tratta del modello Saint Tropez, in vendita sul sito del brand a 299 euro.