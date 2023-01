Soleil Sorge vola a Sharm el-Sheikh: il must della vacanza è il costume intero sgambato Costume intero bianco super sgambato: è il look balneare di Soleil Sorge, che ha inaugurato l’anno nuovo sotto il sole di Sharm el-Sheikh.

A cura di Giusy Dente

Soleil Sorge ha preferito trasferirsi per qualche giorno a Sharm el-Sheikh, piuttosto che soffrire il freddo dell'inverno. L'influencer è volata verso la località balneare egiziana, dove si sta godendo la prima vacanza di questo 2023. Ha deciso di inaugurare l'anno all'insegna del relax e del divertimento, mettendo da parte il cappotto e indossando il costume da bagno sotto il sole.

Soleil Sorge in vacanza

Come molte altre celebrities, anche Soleil Sorge ha deciso di inaugurare l'anno con una vacanza ed è partita verso una meta balneare calda, dove godere del sole e del mare. Molte colleghe del mondo della televisione sono volate alla volta di Dubai, Caraibi, Maldive. Lei invece ha scelto Sharm el-Sheikh e qui ha avuto modo di ritrovare due vecchie conoscenze: ha cenato con Alex Belli e Delia Duran. I tre sono stati grandi protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, un triangolo piuttosto chiacchierato.

Il costume intero torna di moda

Il look balneare per eccellenza è quello in total white e da vera fashion addicted, a Soleil Sorge non è sfuggita la tendenza. L'influencer, tra l'altro, ha una vera passione per l'abbigliamento balneare. Non a caso si è lanciata in un'avventura imprenditoriale dando vita a un proprio brand: la prima beachwear collection lanciata era ispirata agli elementi della natura.

Nel guardaroba delle vacanze a Sharm non poteva mancare dunque proprio il costume intero bianco, un must have perfetto per esaltare l'abbronzatura, da sfoggiare in spiaggia ma perfetto anche per un aperitivo in riva al mare o un giro in barca. Il modello della 28enne ha un'ampia scollatura rotonda sia sul décolleté che sulla schiena.

in foto: cappello Celine

La maxi sgambatura lascia i fianchi e i glutei in vista, valorizzando le gambe toniche. Per completare l'outfit balneare ha aggiunto occhiali da sole e un cappellino griffato, con logo del marchio stampato in bianco su fondo nero. Il berretto da baseball in cotone è di Celine e sul sito ufficiale del brand costa 350 euro.