Soleil Sorge a cena con Alex Belli e Delia Duran, la reunion del trio a Sharm el-Sheikh Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran insieme a Sharm el-Sheikh: ieri sera i protagonisti del “trio artistico” più chiacchierato del GF Vip 6 hanno cenato allo stesso tavolo. È polemica su Twitter: “Spettacolo becero, li ha insultati per mesi”.

A cura di Gaia Martino

Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran, protagonisti del trio più chiacchierato nella scorsa edizione del Grande Fratello VIP, si sono ritrovati a trascorrere una serata insieme a Sharm el-Sheikh. Il selfie condiviso su Instagram dal dj Italo Perez ha scatenato le polemiche tra gli utenti su Twitter: "A che gioco stanno giocando?". Dopo il GF VIP 6 l'italo americana disse: "Non ho più interesse ad avere a che fare con loro", a far discutere il clima sorridente e disteso dei tre insieme a cena, come testimonia la foto.

Il selfie durante la cena di gruppo

Il selfie dei tre ex concorrenti del Grande Fratello VIP ha scatenato le polemiche su Twitter. "Cene speciali" ha scritto il dj Italo Perez come testo sul selfie che vede Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran protagonisti, seduti allo stesso tavolo. Il celebre "trio artistico" ha trascorso la serata di ieri nello stesso locale di Sharm el-Sheikh.

A far chiacchierare anche un altro dettaglio. Soleil Sorge in una delle IG story pubblicate nel corso della serata si è mostrata con indosso la stessa sciarpa indossata da Alex Belli in una foto di coppia con la moglie Delia Duran. Un gesto che rievoca la puntata del 15 novembre 2021, quando l'italo americana indossò la camicia del suo inquilino.

La risposta di Soleil Sorge e Alex Belli alle polemiche

Sebbene i protagonisti del trio non abbiano rilasciato alcun commento riguardo la polemica, sia Alex Belli che Soleil Sorge hanno aggiunto un "like" ad alcuni pensieri degli utenti Twitter con la quale si troverebbero d'accordo. "Soleil a Sharm per progetti ed iniziative, o per dirlo semplicemente, lavoro, come VipChampion a Cortina. Fatevi meno seghe…mentali per ovvie contemporanee presenze agli stessi eventi" è il tweet al quale Soleil ha lasciato un cuore. "Pensassero quello che vogliono noi vediamo e sappiamo quanto è grande l'amore che prova Alex per Delia e l'amore che prova Delia per Alex", il pensiero condiviso dall'attore al quale ha risposto: "Questo è assolutamente sicuro".