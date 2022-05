Soleil Sorge spiega perché ha preso le distanze da Alex Belli e dalle sorelle Selassié Soleil Sorge spiega il perché ha deciso di non seguire più Alex Belli sui social, dopo mesi di intensa amicizia. L’influencer ha dichiarato che alcuni comportamenti dell’attore l’avevano infastidita.

A cura di Ilaria Costabile

Nonostante il Grande Fratello Vip si sia concluso già da un po', alcune dinamiche fanno ancora chiacchierare nei salotti televisivi, soprattutto quelle che ruotano al personaggio di Soleil Sorge e quello di Alex Belli. La showgirl, infatti, ha deciso di non seguire più l'attore su Instagram e insieme a lui anche le sorelle Selassié. La cosa ha generato non poca perplessità da parte dei diretti interessati e l'ex gieffina invitata da Barbara D'Urso ha provato a spiegare il perché di questa scelta.

La spiegazione di Soleil Sorge

Prima di procedere con l'eliminazione dai suoi contatti delle principesse e del divo di Centrovetrine, Soleil aveva preannunciato su Instagram che avrebbe fatto un po' di "pulizie primaverili" anche tra le amicizie, ragion per cui sono stati defollowati anche i suoi ex compagni d'avventura. Sono state sollevate alcune ipotesi a riguardo, tra i fan delle Selassié qualcuno ha pensato potesse trattarsi di gelosia per un avvicinamento delle sorelle a Belli, ma la showgirl ha chiarito subito ogni malinteso spiegando:

Sul mio rapporto con Alex non c’è molto da dire, come un po’ tutti hanno visto, io e Alex abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto dentro la Casa, finché le cose si sono un po’ andate a rovinare. È stato quello che mi ha portato a tagliare i rapporti con lui fuori la Casa. Il bene resta, ma l’ho defollowato. Ho defollowato lui e altra gente perché vedevo dei teatrini che a me non piacciono sinceramente. Sai un po’ questa voglia di visibilità che porta la gente a esaltare, a esasperare le cose. Quindi ho deciso in quel momento di defolloware un po’ di gente che mi stava simpatica prima ma non più, e non ho più interesse di avere a che fare con loro, non ci siamo più sentiti.

I gossip sulle sorelle Selassié

Non è ben chiaro a cosa l'influencer si stesse riferendo, dal momento che sia Jessica che Lulù Selassié sono state in queste settimane al centro del gossip. La maggiore delle principesse è stata beccata al centro di Roma in compagnia di un ragazzo che, a ben guardare, sarebbe Simone Bonaccorsi, grande amico di Alex Belli e dalla paparazzata quasi sembrava che si volesse dare adito alle voci di una liaison. Per l'altra sorella, invece, le cose non procedono nel migliore dei modi, dopo la rottura improvvisa con Manuel Bortuzzo.