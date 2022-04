Soleil e la fine del rapporto con Alex Belli: “La nostra amicizia mercificata, è anche colpa mia” Nell’intervista rilasciata a Fanpage.it, Soleil Sorge spiega i motivi della fine del suo rapporto con Belli dopo la chiusura del GF Vip: “credo di dovermi prendere la responsabilità se tutta la vicenda tra me e Alex sia arrivata a un certo punto a comunicare qualcosa di sbagliato ed errato”.

A cura di Andrea Parrella

Nelle scorse ore è stata pubblicata l'intervista a Fanpage.it rilasciata da Soleil Sorge, protagonista dell'ultimo Grande Fratello Vip, soprattutto per la vicenda che l'ha vista legata ad Alex Belli. Un rapporto, quello che li ha legati nella casa, a quanto pare finito proprio con la conclusione del reality.

La stessa Sorge, rispondendo alla nostra intervista, ha detto: "Si è instaurato un bellissimo rapporto con una persona meravigliosa che senza dubbi avrei portato fuori, nella mia vita, come un amico". Tuttavia i risvolti devono averla indotta a una considerazione diversa, come lei stessa ha spiegato:

La mercificazione del nostro rapporto, il voler incessantemente ribadire questa storia di un possibile triangolo, quando io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l'amicizia, mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni. Se la nostra amicizia è finita è perché quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quelle persone.

Chiuso ogni rapporto tra Soleil e Belli

Una cosa per la quale non nega un certo dispiacere, in considerazione del legame che si era venuto a instaurare in un contesto che l'attuale opinionista de La Pupa e il Secchione non fatica a definire "un intensificatore di emozioni", ma che adesso non ha lasciato spazio ad alcun tipo di rapporto, nemmeno la più banale forma di contatto come un messaggio: "Non ci sentiamo, a differenza di molte altre persone con cui sono rimasta in contatto, da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, a Katia Ricciarelli".

Poliamore o amore poligamo?

Se Soleil Sorge contesta ad Alex Belli una sostanzialemente mercificazione della loro amicizia, non nasconde d'altro canto di aver voluto prendere parte a un'operazione che puntasse ad un significato simbolico per il pubblico, sintetizzata nella narrazione del GF Vip con la parola "poliamore". Anche qui, lei non nega ma fa delle precisazioni: