Alex Belli ospite a La Pupa e il Secchione, sarà Pupo per una sera e rivedrà Soleil Sorge Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Alex Belli è pronto a tornare in tv: sarà “Pupo per una sera” a La Pupa e il Secchione nella puntata del 5 aprile. Incontrerà di nuovo Soleil Sorge, giudice dello show, e la sua ex fidanzata Mila Suarez.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, Alex Belli non aveva escluso la possibilità di partecipare anche a La Pupa e il Secchione. E così, nel giro di due settimane, è passato dalle parole ai fatti. Stando alle anticipazioni, infatti, sarà "Pupo per una sera" nella puntata di martedì 5 aprile. Così come la sua ex coinquilina Lulù Selassiè, ospite dello show di Barbara D'Urso, anche l'attore avrà un ruolo determinante per le coppie di Pupe e Secchioni rimaste in gara.

Alex Belli "Pupo per una sera"

Alex Belli non è riuscito a stare lontano dai programmi televisivi per troppo tempo. Protagonista indiscusso del GF Vip di quest'anno, insieme alla moglie Delia Duran e a Soleil Sorge (giudice proprio de La Pupa e il Secchione), l'attore è pronto a tornare davanti alle telecamere. Durante la puntata del 5 aprile de La Pupa e il Secchione, infatti, sarà "Pupo per una sera", così come lo è stata anche Lulù Selassiè. Incontrerà di nuovo Soleil, dopo i mesi trascorsi nella Casa, e avrà un ruolo determinante per la classifica finale delle coppie, dal momento che potrà assegnare a una di loro due punti bonus. Non solo: l'ex gieffino sarà poi protagonista di un momento di "gossip" perché avrà un confronto con Mila Suarez, sua ex fidanzata, e Mirko Gancitano, suo migliore amico.

Cosa succederà nella puntata del 5 aprile

Oltre alla presenza in studio di Alex Belli, ci sarà anche il ritorno di Flavia Vento che spiegherà ancora una volta le ragioni del suo abbandono dal programma, avvenuto a poco più di una settimana dall'inizio. Attesa anche Paola Caruso che, dopo un problema di salute, potrà finalmente e ufficialmente diventare una Pupa e scoprire chi sarà il suo Secchione.

Leggi anche Flavia Vento ha abbandonato la Pupa e il Secchione, ecco chi la sostituirà

In più, l'eliminata della scorsa puntata, Vera Miales, ha chiesto che al suo secchione Nicolò Scalfi venga data una seconda occasione. A decidere se farlo rientrare in gara saranno i tre giudici, Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Ci sarà anche una notizia inaspettata: tra due è scattato un bacio. Di chi si tratterà? Non resta che aspettare la puntata per scoprirlo.