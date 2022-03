Lulù Selassié balla il twerk a La Pupa e il Secchione Show sulle note di Cardi B Lulù Selassié chiamata ad essere Pupa per una sera nello show di Barbara d’Urso scalda lo studio con un twerk sulle note del suo idolo del rap.

A cura di Elisabetta Murina

Reduce dalla sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié approda a La Pupa e il Secchione. Barbara D'Urso l'ha voluta come "Pupa per una sera" nel corso della seconda puntata dello show La Pupa e il Secchione, andata in onda mercoledì 22 marzo. Il suo ruolo è quello di scegliere a quale coppia affidare un bonus di 5 punti, che potrebbero essere fondamentali. Non solo: dovrà anche fare un'esibizione ad alcune coppie "insegnando qualcosa". Di che cosa si tratta? Di un tweerk sulle note del suo idolo del rap Cardi B.

L'esibizione di Lulù a La Pupa e il Secchione

Chiamata a centro studio da Barbara d'Urso, l'ex gieffina è molto emozionata e fatica a nascondere la timidezza. La conduttrice spiega che Lulù sarà chiamata a giudicare Pupe e Secchioni su un'esibizione della quale darà prova lei stessa al pubblico. È lì che la Selassié mette da parte l'imbarazzo e si scatena sulle note della sua star preferita Cardi B, animando lo studio con un sensualissimo twerk. Dopo la sua dimostrazione, ballano i concorrenti: le Pupe si muovono sinuose, i Secchioni si mettono in gioco. Si scatena il Pupo Denis Dosio, particolarmente coinvolto nel ballo insieme alla sua compagna di gioco Ilaria. Tutto ciò sotto gli occhi entusiasti della padrona di casa e con l'incoraggiamento di Soleil che da bordo studio fa il tifo per loro. Ad esibizione terminata Lulà dà il suo voto alla "troppia", il team formato da Alessandro, Emy e Asia.

Quando Lulù fu notata al GFVip da Cardi B

L'ex gieffina ha un debole ormai noto per la star americana. Durante la sua permanenza nella casa, per altro, Lulù era riuscita a farsi notare dal suo idolo musicale Cardi B. La rapper aveva infatti ripostato un video di Lulù mentre interpretava un suo brano, imitando il suo twerk. “Wow, è chiaramente lei la star dello show”, aveva twittato l’artista. Lulù non era riuscita a trattenere l’entusiasmo