Alex Belli potrebbe partecipare a La Pupa e il Secchione: “Ci sono tutte pedine messe da me” Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Alex Belli potrebbe partecipare a La Pupa e il Secchione, lo show condotto da Barbara D’Urso su Italia 1. A rivelarlo il diretto interessato, ospite di Casa Chi: “Non posso giurare che non ci sarò, ci sono tutte pedine messe da me”.

A cura di Elisabetta Murina

Alex Belli potrebbe tornare in televisione. Dopo essere stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip, insieme alla moglie Delia Duran e a Soleil Sorge, l'attore potrebbe comparire di nuovo in uno show di Mediaset. Questa volta si tratterebbe de La Pupa e il Secchione, che ha debuttato martedì 15 marzo sotto la conduzione rinnovata di Barbara D'Urso. A lanciare l'indiscrezione è stato il diretto interessato che, ospite di Casa Chi, ha raccontato al giornalista Gabriele Parpiglia che non esclude di esserci, in qualche modo.

"Non posso giurare che non ci sarò a La Pupa e il Secchione"

Alex Belli non sembra per niente pronto a ritirarsi dalle scene. E finita l'esperienza al GF Vip il suo nome è presto arrivato anche nel reality de La Pupa e il Secchione, dove sono diversi i concorrenti a cui è particolarmente legato. Ci sono Mirko Gancitano, futuro marito di Guenda Goria e suo migliore amico, ma anche Soleil Sorge e l'ex fidanzata Mila Suarez. Insomma, un cast in cui non farebbe di certo fatica a inserirsi, anche solo come ospite di una puntata.

Per questo motivo l'attore non può giurare che non parteciperà in qualche modo al programma: "Non ti posso fare questo giuramento per vari motivi, perché dentro il programma ci sono tutte pedine che sono state inserite dentro da me. Perciò, se anche adesso non ci sono io personalmente, sono comunque coinvolto in vari sensi". Ma ha poi precisato di non essere "un pupo e nemmeno un secchione", ma un "circense", concludendo: "Su questo programma vi dico che sicuramente ci sarà un filone che continuerà all'interno della trasmissione".

Leggi anche Soleil Sorge prima e dopo: le foto del cambiamento da Miss Italia al Gf Vip 6

Soleil Sorge e Mila Suarez nel cast dello show

Non c'è nulla di confermato nella partecipazione di Alex Belli a La Pupa e il Secchione, quel che è certo è che nel cast ci sono personaggi molti cari all'attore. In primis Soleil Sorge che, reduce dalla sua esperienza al GF Vip, è stata voluta da Barbara D'Urso come opinionista dello show. Ci sono poi anche Mirko Gancitano, futuro marito di Guenda Goria e caro amico dell'attore, e Mila Suarez, sua ex fidanzata prima di Delia Duran. Entrambi saranno due "Pupi" e affiancheranno i secchioni e le secchione nel loro percorso.