Jessica Selassié con un ragazzo: sarebbe Simone Bonaccorsi, quello della paparazzata finta con Delia Jessica Selassié è stata fotografata da un passante mentre prendeva un caffè al bar con un ragazzo. Secondo i fan, si tratterebbe di Simone Bonaccorsi, il modello amico di Alex Belli e Delia Duran, che organizzò la paparazzata finta con lei.

A cura di Gaia Martino

Archiviata la questione Jerù, pare che Jessica Selassié abbia già dimenticato il suo ex inquilino conosciuto nella Casa del Grande Fratello VIP e per il quale aveva confessato di provare attrazione. Nelle ultime ore l'ex vincitrice della sesta edizione del reality è stata avvistata in un bar di Roma con un ragazzo. Se inizialmente risultava uno "sconosciuto", nelle ultime ore sarebbe salita a galla l'identità dell'uomo seduto di fronte la principessa: secondo i fan su Twitter si tratterebbe di Simone Bonaccorsi.

Il video di Jessica Selassié al bar con un ragazzo

Jessica Selassié è stata avvistata da un passante mentre era seduta ad un bar, a Roma, in compagnia di un ragazzo. Il video, pubblicato dall'utente su Twitter, mostra l'ex gieffina sorridente in compagnia dell'uomo seduto di fronte a lei. Come lei stessa ha mostrato su Instagram, hanno preso un caffè. I fan dell'ex gieffina, i più attenti e curiosi, hanno poi scoperto che il ragazzo di spalle che si vede nel video non sarebbe uno "sconosciuto", bensì potrebbe essere Simone Bonaccorsi, un caro amico di Alex Belli, anche lui coinvolto nelle paparazzate ammiccanti ma finte con Delia Duran, fatte per vendetta durante il percorso dell'attore al Grande Fratello VIP.

Simone Bonaccorsi è l'amico di Alex Belli e Delia Duran

Simone Bonaccorsi, modello ed ex fidanzato di Chiara Esposito, con la quale partecipò a Temptation Island VIP, è un caro amico di Alex Belli e Delia Duran. Proprio con quest'ultima organizzò una paparazzata per il settimanale Chi per ingelosire il Belli al Grande Fratello VIP, che nel frattempo si intratteneva con Soleil Sorge. Le foto che vedevano la venezuelana e il modello in atteggiamenti intimi, mostrate durante una diretta su Canale 5, non turbarono però Alex Belli che, quasi divertito, spiegò: "Non cado in questa cosa perché, al di là delle immagini, so che c'è molta amicizia. C'era prima e c'è adesso".