Soleil litiga con Gianmarco Onestini per Luca, interviene Alex Belli: “Mi sto gustando il dissing” L’attacco di Soleil Sorge contro Luca Onestini ha scatenato chi è vicino al VIP: ieri sera su Twitter l’opinionista si è scontrata con Gianmarco Onestini, suo ex cognato, poi con Sonia Lorenzini. È intervenuto anche Alex Belli: “Mi sto gustando questo dissing, è la mia disciplina preferita”

A cura di Gaia Martino

Soleil Sorge in qualità di opinionista ha acceso gli animi nell'ambiente Grande Fratello Vip, in particolare per i suoi commenti contro Luca Onestini, suo ex fidanzato, e per i consigli a Antonella Fiordelisi. Su Twitter nelle ultime ore si è divertita a provocare alcuni volti noti al mondo del reality. Tra questi c'è il suo ex cognato, Gianmarco Onestini, e l'ex concorrente del GF Vip Sonia Lorenzini, entrambi difensori dell'attuale Vip. È intervenuto anche Alex Belli: "Non mi entrare in over booking ciccia" ha scritto nel tentativo di placare gli animi.

Lo scontro social tra Soleil Sorge e Gianmarco Onestini

Soleil Sorge nelle ultime ore era particolarmente attiva su Twitter e ha litigato con Gianmarco Onestini, suo ex cognato. Tutto è iniziato quando il fratello di Luca ha commentato il video del botta e risposta in puntata tra i due ex fidanzati pubblicato dal GF VIP, "Prima di parlare si potrebbe almeno informare sul programma, non ne azzecca uno" le sue parole contro Soleil Sorge.

Commento non sfuggito all'opinionista che ha replicato con un sondaggio: "Secondo voi è un difetto di famiglia o vuole 10 euro?". "Ti ringrazio ma non saprei cosa farne del tuo cachet da 10 euro. Perché è chiaro che per aver preso una supplente come te, il GF deve aver avuto problemi di budget", la risposta di Gianmarco Onestini che non ha frenato la Sorge, "Magari ti ci paghi un pasto dato che siete conosciuti per lo scrocco". Lo scambio di battute provocatorie si è concluso con le parole di Soleil Sorge, replicate però dal suo ex compagno d'avventure al GF Vip, Alex Belli. "Non mi entrare in Over Booking ciccia" ha scritto, "Torna in factory ciccio" la replica. "E dalla factory che mi sto gustando questo dissing. Lo sai che è la mia disciplina preferita", l'ultimo tweet dell'ex Vippone.

Lo scontro con Sonia Lorenzini

Soleil Sorge ieri sera ha avuto un botta e risposta social anche con Sonia Lorenzini, ex concorrente del GF Vip, che con un tweet aveva commentato le critiche dell'opinionista contro Luca Onestini. "Luca ha sempre messo le mani avanti però facciamo girare la frittata dalla prima che è tra l’altro con giudizio imparziale. Se parliamo poi di attaccarsi a dinamiche non dimentichiamo chi ne ha mandata avanti per un programma intero capendo che funzionava", le parole di Sonia."Se mi lasci il tuo indirizzo ti mando il mio libro per chiarirti le idee a 10 euro, xoxo" ha risposto la Sorge pubblicamente, "Volentieri perché saprei in tempi di crisi come utilizzarlo eventualmente in bagno… carta per struccarmi , carta per togliere maschere non le mie, non elenco i mille altri usi che potrei farne" ha continuato la Lorenzini. "Magari per prendere spunto così riesci a rispondere in modo migliore", "Non posso competere con un ti mando il mio libro e vuoi 10 euro, sarebbe troppo anche per me" il botta e risposta finale.