Antonella Fiordelisi in studio, Soleil: “Non conosco il latino ma google translate: fly down baby” Quando Antonella Fiordelisi è entrata in studio per conoscere l’esito del verdetto, Signorini le ha fatto credere di essere stata eliminata. In realtà si è rivelata essere la preferita del pubblico. Nonostante ciò Soleil Sorge ha detto la sua: “Io non ho studiato il latino, google translate sì e posso dire una parola, Regrade, cioè fly down baby”.

A cura di Gaia Martino

Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste della puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP. Ha battuto al televoto Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Antonino Spinalbese aggiudicandosi il titolo di preferita del pubblico. Prima di conoscere la verità sul verdetto, Signorini le ha fatto credere di essere stata eliminata. Soleil Sorge, opinionista della serata, ha poi detto la sua: "Fly down baby, non funziona l'eccesso".

Lo scherzo a Antonella Fiordelisi

Quando Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli sono entrate nello studio del GF VIP, Alfonso Signorini ha fatto credere ad entrambe che una delle due sarebbe stata eliminata. "Antonella, sei stata eliminata", le parole del conduttore. La Marzoli incredula è dovuta rientrare in Casa, in lacrime, continuando a ripetere "Non ci credo". "Cosa non ha funzionato?" ha chiesto Signorini. "Credo che io abbia detto sempre troppe cose in faccia, facendo così passi per st*onza. Era meglio tacere" ha commentato l'influencer campana prima di conoscere la verità sul verdetto. Alfonso Signorini le ha annunciato subito dopo di essere in realtà la preferita del pubblico.

Il commento di Soleil Sorge su Antonella Fiordelisi

Interrogati da Alfonso Signorini, gli opinionisti hanno commentato il percorso di Antonella Fiordelisi prima di annunciarle la verità sul verdetto del televoto. "Io non ho studiato il latino, google translate sì e posso dire una parola, Regrade, cioè fly down baby. Quello che non ha funzionato è stato l'eccesso. Stavi conquistando tutti, la Casa, Edoardo, e durante la settimana mostri un altro lato di te. Forse prova a mostrare di più", il commento di Soleil Sorge. "Avresti dovuto viverti l'esperienza da single" ha dichiarato invece Pierpaolo Pretelli prima di lasciare la parola ad Orietta Berti: "Le ho sempre detto di stare un po' zitta, avrebbe dovuto rispettare Edoardo".

Dopo aver annunciato che la Fiordelisi era in realtà la preferita, Alfonso Signorini ha chiesto anche i commenti degli utenti da Twitter. La Salemi ha così annunciato: "Alfonso è molto strano questo verdetto perché in realtà il web per la maggior parte è contro Antonella".