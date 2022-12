Soleil Sorge attacca il suo ex Luca Onestini al GF Vip: “Manipolatore, con me non funziona” Soleil Sorge, opinionista del GF VIP, ha detto la sua sull’ex fidanzato Luca Onestini e sulla liason con Nikita Pelizon: “Giocatore di reality, hai manipolato l’intera casa”.”Dovrei avercela io con te, perché ce l’hai tu con me?”, la replica di lui.

A cura di Gaia Martino

Puntata accesa quella del Grande Fratello VIP ieri sera. Soleil Sorge, in studio in qualità di opinionista con Pierpaolo Pretelli al posto di Sonia Bruganelli, ha avuto un confronto con il suo ex fidanzato, Luca Onestini, dopo averlo accusato di aver "manipolato l'intera casa". Si conobbero a Uomini e Donne, si lasciarono quando lui partecipò alla seconda edizione del reality (format Vip): lei si innamorò di Marco Cartasegna e lo lasciò in tv. "Dovrei avercela io con te, perché ce l'hai tu con me?", la replica del concorrente alle accuse dell'opinionista.

Il commento di Soleil Sorge

Chiamata a commentare il rapporto, ormai distrutto, tra Nikita Pelizon e Luca Onestini, Soleil Sorge ha detto la sua sul percorso del suo ex fidanzato accusandolo di aver giocato bene le sue carte nel gioco. "Il Natale rende tutti più buoni e ti sorprenderò. Luca è un grandissimo giocatore di reality, è entrato lì dentro, si è attaccato alla prima dinamica gentilmente offerta da Nikita e poi quando Nikita ha capito che c'era qualcosa che non andava, lui se n'è lavato le mani e ha manipolato l'intera casa contro di lei. Chapeau, sei veramente un maestro. Ed effettivamente ascoltandoli darei ragione anche io a lui". Onestini non ha digerito le sue parole, così ha replicato: "Se io mi fossi lanciato in una nuova dinamica, non me ne sarei tenuto alla larga".

"Tu sei attento, ti conosco. Nikita si è accorta che c'era qualcosa che non andava. Lui è partito subito in contropiede. Luca, ritenta con tutti ma non con me, non funziona. Mi dispiace per te, ti conosco" ha continuato la Sorge prima che il Vip la accusasse di essersi accanita contro di lui: "Dovrei avercela io con te, perché ce l'hai tu con me?".

Lo scontro tra Luca Onestini e Nikita Pelizon

Nikita e Luca Onestini hanno messo definitivamente un punto al loro rapporto. Il Vip ha accusato la sua inquilina di aver esagerato: "Non ci sono mai state "palpate", siamo sempre stati con tutti". "Mi dispiace essermi fidata di lui, quando gli ho detto "aiutami a vederti come amico", lui non mi ha più parlato" ha commentato la Pelizon. I due concorrenti hanno litigato ancora una volta in diretta ripetendo quanto detto già durante le discussioni in Casa e mettendo un punto alla loro liason.