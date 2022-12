Scontro al GF Vip tra Nikita Pelizon e Luca Onestini, lui: “Non me ne frega niente di te” Duro scontro al GF VIP tra Luca Onestini e Nikita Pelizon, entrambi avrebbero deciso di mettere un punto al loro rapporto. “Non voglio avere a che fare con una persona come te, non hai rispettato i miei sentimenti”, le parole del concorrente.

A cura di Gaia Martino

Nikita Pelizon e Luca Onestini la sera della Vigilia di Natale hanno avuto un duro scontro. Un riavvicinamento tra loro sembrerebbe irrecuperabile. La modella e influencer desiderava avere un rapporto d'amicizia con il suo inquilino, ma "Parli con altri, non parli con me". La lite si è accesa quando il concorrente si è infuriato urlandole: "Tu non mi interessi, non voglio una persona come te".

Lo scontro tra Nikita Pelizon e Luca Onestini

Uno scontro in giardino avrebbe messo un punto definitivo al loro rapporto. Nikita Pelizon ha sostenuto che Luca Onestini non riesce ad avere un rapporto di amicizia con lei: "Parli con altri non parli con me". L'influencer crede che lui l'abbia illusa, "Aiutami a vederti come amico, non darmi buongiorno e buonanotte. Non mi comporterei come ti sei comportato tu". Quando Onestini si è agitato: "Ah, ho giocato con i tuoi sentimenti?", la Pelizon ha replicato sostenendo di non dare importanza all'epilogo della loro liason. Per Luca invece qualcosa è cambiato:

A me non me ne frega di te, non voglio avere a che fare con una persona come te. Ti inventi le robe, dici ti ho usata, ho giocato con i tuoi sentimenti. Sei l'unica che non hai rispettato i miei, io provavo amicizia, tu non li hai rispettati i miei.

"Quando una viene da mie con la lista delle cose da fare e quelle da non fare, le parole che posso dire e non posso dire, dicendomi anche che non posso chiamarti amica, non mi trovo" ha continuato l’influencer. La lite è terminata con freddezza e distacco quando Luca Onestini ha dichiarato di non avere "più nulla da dire", così la Pelizon lo ha cacciato: "Ok ciao".

La delusione di Luca Onestini

Luca Onestini dopo lo scontro si è sfogato con alcuni VIP. A Giaele De Donà in particolare ha spiegato di essere deluso dal comportamento della Pelizon: "Una continua contraddizione, una marea di stronz*te, pensavo di trovarmi bene con lei. Ora vuole tirarmi un kg di me*da contro, farmi passare come il "male" per uscirne pulita e vittima lei. Quella roba non mi piace. Con lei ho parlato di tutto, sono stato deficiente".