Soleil Sorge e la sottile arte di essere una str***a (ma solo quando serve) Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip e il triangolo con Alex Belli, Soleil Sorge torna con un libro e risponde per Fanpage.it alle domande di Google.

A cura di Beatrice Manca

Non è facile essere una donna oggi. Specialmente una donna di carattere, che non ha paura di dire quello che le passa per la testa e che non si sforza di compiacere tutti. Ci sarà sempre qualcuno pronto ad etichettarti come "stronza". C'è chi poi decide di ribaltare l'insulto e di farne un'arte: Soleil Sorge, ex concorrente dell'Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip, fa sicuramente parte di queste categorie. L'influencer ha appena pubblicato il suo primo libro, Il Manuale della Stronza (Sperling & Kupfer): "un libro motivazionale", lo definisce lei, una guida pratica per capire "se in un determinato momento una persona è una stronza oppure no". Soleil Sorge ha risposto alle domande di Google per Fanpage.it, raccontando alcuni dettagli della sua vita: dal libro a Instagram, da Alex Belli all'esperienza del GF Vip, fino al rapporto con la madre Wendy, che per due volte ha sconfitto il cancro.

Soleil Sorge: "La laurea resta un mio sogno"

Soleil Sorge, 28 anni, è un'influencer nata a Los Angeles e oggi abita a Milano: il suo trampolino di lancio è stato Miss Italia, a cui ripensa sempre con affetto, ma il suo nome è legato a diversi reality show, da Uomini e Donne all'Isola dei Famosi, fino al Grande Fratello Vip. Ha cinque tatuaggi (di cui uno fatto proprio dopo l'esperienza all'Isola con Jeremias Rodriguez) ed è del segno del Cancro. Si è iscritta all'università per studiare Economia e Gestione d'Impresa, ma ha lasciato gli studi a sei esami dalla laurea. "Spero di riprendere presto: la laurea è un tasto dolente per me e la mia famiglia, resta un mio sogno", commenta.

Soleil Sorge parla dei suoi ex fidanzati

Con qualche risata imbarazzata, Soleil Sorge ha raccontato a Fanpage.it qualcosa in più sulle sue relazioni passate. Jeremias Rodriguez? "Un rapporto meraviglioso, ma non ci siamo trovati nella vita di tutti i giorni". Carlo Domingo? No comment. La sua esperienza al GF Vip si è intrecciata con quella di Alex Belli e Delia Duran: il triangolo amoroso che ne è nato è stato uno degli argomenti che più hanno appassionato il pubblico. "Si parla tanto di amore libero con Alex Belli ma il loro forse non era così libero". Sulla relazione attuale mantiene il riserbo: "Ho capito che parlare delle mie relazioni non fa per me, perciò ho deciso di mantenere la mia sfera privata…tale. E tale è il mio fidanzato attuale, di cui sono molto innamorata ma ho deciso ". E confessa: "Adorerei avere dei bambini, ne vorrei cinque, ma al giorno d'oggi è molto difficile".

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip

Tra le domande più cercate dagli utenti c'è anche il guadagno derivato dall'esperienza al GF Vip. "Nonostante il guadagno che il reality ti porta, che fa parte del nostro lavoro, il vero guadagno è nella visibilità e nei lavori che ti si possono presentare in seguito". Durante il reality i suoi look sono stati molto commentati: la moda è una sua grande passione, dice, ma non c'è uno stilista che la segue: "Di necessità si fa virtù e l'arrangiarsi è la mia arte principale, a volte mi faccio accompagnare dagli stylist ma credo di essere in grado di esprimere me stessa con il mio stile personale".

Il rapporto con la madre Wendy e il padre

Anche una "stronza da manuale", però, sa lasciarsi andare alle emozioni e alla tenerezza. Parla con dolcezza di quando era piccola, una bambina vivace e piena di vita: "Ero iperattiva, mi avevano soprannominata Tasmania" e poi si commuove parlando della madre Wendy che per due volte ha dovuto affrontare la battaglia contro il cancro al seno. "È l'amore della mia vita, la mia migliore amica – dice Sorge – sicuramente è molto ingombrante ma ho scelto io di avere questo tipo di rapporto. Dopo il distacco adolescenziale ho scoperto quanto è importante la presenza dei genitori. Non sai mai quando puoi perdere qualcuno: noi siamo state messe alla prova più volte perché ha avuto il cancro al seno". Dal padre, invece, ha ereditato la passione per i viaggi e i valori familiari: "Mi ha insegnato che di necessità si fa virtù, ma forse l'allieva ha superato il maestro".