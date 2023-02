Soleil Sorge a Boomerissima in verde smeraldo: minidress e cuissardes sono coordinati Soleil Stasi è stata tra gli ospiti della quarta puntata di Boomerissima. Sul palco è apparsa meravigliosa in total green con abito bustier e cuissardes coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Boomerissima è il nuovo programma di Rai 2 che ha segnato il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi, la conduttrice tornata sul piccolo schermo dopo quasi 2 anni di pausa. Settimana dopo settimana sul palco si sfidano due squadre a colpi di balletti e canzoni: da un lato ci sono i Boomer, dall'altro i Millenials e tra sfide e prove decretano qual è l'epoca "migliore". Ad attirare le attenzioni del pubblico durante la quarta puntata non è stata solo la padrona di casa col suo bustier color cipria, a farle concorrenza in fatto di stile è stata Soleil Stasi, una delle Millenial. Dopo aver spopolato al GF Vip tra maxi stivali e outfit dark, questa volta ha puntato sul verde smeraldo.

L'abito bustier di Soleil Stasi

L'avevamo lasciata sul palco del GF Vip in versione dark, oggi ritroviamo Soleil Stasi in versione primaverile a Boomerissima. L'influencer è stata tra gli ospiti della quarta puntata del programma di Alessia Marcuzzi e ha incantato il pubblico con la sua bellezza e col suo stile. Ha anticipato la bella stagione in verde smeraldo, sfoggiando un minidress di Elisabetta Franchi, per la precisione un modello aderentissimo con coppe a fascia, bustier con le stecche e gonna drappeggiata e fasciante. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della stilista viene venduto a 410 euro, anche se al momento è possibile trovarlo a una cifra scontata.

Soleil Stasi in Elisabetta Franchi

Soleil con i maxi cuissardes verdi

Soleil Stasi ha seguito la mania dei look monocromatici, trasformandosi in una sorta di moderna sirena. Ha infatti completato il suo outfit con degli accessori in tinta in verde smeraldo. Ha indossato dei maxi cuissardes in camoscio total green con la punta e il tacco a spillo (sempre di Elisabetta Granchi) e ha inoltre contornato gli occhi con matita e ombretto glitterato in tinta. Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto le lunghezze extra delle extension. Si è scatenata a ritmo di musica, ha sfidato gli avversari, dando prova di essere molto competitiva anche in una semplice gara a colpi di canzoni del passato. In quante imiteranno il suo stile per la primavera?