Sole Trussardi “imita” Michelle Hunziker: mamma e figlia fanno la stessa maschera viso Michelle Hunziker ama le sue figlie e non perde occasione per mostrare degli adorabili quadretti familiari sui social. Di recente è stata Sole Trussardi a diventare protagonista delle sue Stories e il motivo è molto semplice: l’ha “imitata” rubandole la maschera viso.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker si sta godendo il meritato riposo dopo un lungo e stressante anno lavorativo. Per lei gli ultimi mesi non sono stati semplici e non solo perché è stata sommersa dagli impegni professionali, si è anche ritrovata ad affrontare la separazione da Tomaso Trussardi. Nonostante la rottura, ci ha sempre tenuto a precisare che il rapporto con le figlie Sole e Celeste non sarebbe assolutamente cambiato. Nelle ultime ore lo ha dimostrato con un adorabile ed esilarante siparietto familiare condiviso sui social: ecco cosa è successo quando la conduttrice si è data alla cura della sua bellezza tra le mura di casa.

Michelle Hunziker in vacanza si prende cura della sua bellezza

L'avevamo lasciata in spiaggia in compagnia di Aurora Ramazzotti con tanto di bikini coordinati, oggi ritroviamo Michelle Hunziker con un'altra delle sue figlie, la piccola Sole Trussardi, che ha dato prova di grande simpatia. Nonostante sia in vacanza, la conduttrice svizzera si prende regolarmente cura della sua bellezza e lo ha dimostrato sui social, dove si è immortalata alle prese con una maschera viso. Si è scattata un selfie in primo piano e si è paragonata con ironia ad Hannibal Lecter, scrivendo nella didascalia: "Nel silenzio della casa…questa mattina gli innocenti non saranno salvati".

Michelle Hunziker si paragona ad Hannibal Lecter

L'ironia di Sole Trussardi

La cosa che non si sarebbe mai aspettata è che Sole l'avrebbe imitata "rubandole" la maschera di carta bianca e applicandola sul volto. Naturalmente non lo ha fatto per prendersi cura della sua bellezza (anche perché la maschera le stava un tantino larga) ma semplicemente per prendere in giro l'originale look della mamma. Michelle non ha potuto fare a meno di immortalare la scena divertita, scrivendo nella didascalia della Stories "Spirito di emulazione". Insomma, a quanto pare l'ironia è una qualità ereditaria in casa Hunziker: la piccola Sole seguirà le orme della mamma da grande?

