Michelle Hunziker in jeans e raso per la Festa della mamma: il look è coordinato con le figlie Michelle Hunziker ha celebrato la Festa della mamma con le donne della sua famiglia, la mamma Ineke e le tre figlie, Aurora Ramazzotti e le piccole Sole e Celeste Trussardi. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei look glamour e coordinati?

A cura di Valeria Paglionico

Ieri in Italia è stata celebrata la Festa della mamma, la ricorrenza che rende omaggio a tutte le donne che ogni giorno lavorano duramente per rendere i loro figli felici, e le star non hanno esitato a documentare le loro giornate passate in famiglia. Michelle Hunziker è un di queste e, oltre a immortalarsi abbracciata alla mamma Ineke e alle tre figlie Aurora, Sole e Celeste, ha anche sfoggiato un look glamour. Il dettaglio che non è passato inosservato? La sua scelta di stile non è stata casuale ma nascondeva degli accessori coordinati a quelli delle piccole di casa.

Michelle Hunziker, la dolce foto con mamma e figlie

Da qualche tempo a questa parte Michelle Hunziker ha messo in atto una vera e propria svolta glamour e in occasione della Festa della mamma lo ha dimostrato ancora una volta. Per la giornata in famiglia ha abbinato una maxi gonna a pieghe di raso blu elettrico a un crop top i jeans, un modello con dei bottoni sul davanti, a cui ha aggiunto giacca classica e anfibi total black. Le figlie si sono vestite in coordinato con lei: giacca in denim e mocassini per Aurora, anfibi rock per le piccole Sole e Celeste. A distinguersi per originalità è stata nonna Ineke, che ha invece optato per una giacca a quadretti e per delle sneakers bianche.

La foto di famiglia di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, il dolce messaggio per la Festa della mamma

Michelle Hunziker ha dedicato un intero post alla Festa della mamma, una ricorrenza che sente particolarmente visto il profondo legame che la lega alle 3 figlie e alla mamma Ineke. Nella didascalia che accompagna alcuni scatti del passato ha scritto: "Il mestiere (non retribuito) più impegnativo, difficile, stancante, a tratti eroico, al mondo è certamente quello della mamma. La preoccupazione per i suoi figli nasce dal primo istante in cui vede quella fatidica linietta in più sul test di gravidanza! Dopo l’emozione…Starà bene? Sto mangiando in modo corretto per lui…? Ma se sono triste lo sente dentro la mia pancia? Appena mette fuori la testa per la prima volta da dentro di te inizia l’iter: Respira? Ha tutte le dita? ( nonostante le ottocento ecografie fatte). Le mamme sono da festeggiare,da coccolare, da ringraziare con tutti i loro problemi e difetti. Appena siete adulti…Siate genitori delle vostre mamme prendetevene cura…inteneritevi di fronte alle loro paranoie e le loro ossessioni". Con queste parole Michelle ha così reso omaggio a tutte le donne che sono mamme e che ogni giorno lavorano duramente per rendere i propri figli felici.