Shakira indossa un mazzo di rose rosse: il nuovo look floreale è griffato La cantante Shakira è volata a New York per il Tonight Show: in aeroporto ha sfoggiato un outfit casual e colorato con bomber e cappellino “fioriti”

A cura di Beatrice Manca

Shakira, foto d’archivio

Archiviato definitivamente il capitolo Gerard Piqué, la popstar Shakira si sta godendo un momento di grande successo: è stata invitata al Tonight Show di Jimmy Fallon dove ha anche regalato una nuova performance del suo tormentone "Bzrp Music Session, Vol.53". I paparazzi l'hanno immortalata all'arrivo a New York, mentre attraversava l'aeroporto con i figli. Per l'occasione ha sfoggiato un nuovo look casual e griffato che sembra una vera dichiarazione d'intenti!

Il look floreale di Shakira

Per volare da Barcellona a New York Shakira ha indossato un paio di comodi jeans oversize neri con gli strappi, abbinati a un bomber nero con un motivo stampato di rose rosse. Del resto, come canta Miley Cyrus, ognuna di noi può regalarsi da una sola un mazzo di fiori senza aspettare un uomo: Shakira l'ha presa alla lettera e nella nuova vita da single ha deciso di ‘indossare' le rose simbolo di amore e passione. Il bomber è firmato Dolce&Gabbana ed è in vendita sul sito a 2.250 euro.

Il bomber di Shakira è firmato Dolce&Gabbana

La cantante ha completato il look con un cappellino da baseball coordinato – sempre Dolce&Gabbana – e una borsa a secchiello di Balenciaga. Considerando il prezzo degli accessori (350 euro il cappellino e 750 euro la borsa) il prezzo dell'outfit supera i 3500 euro!

Il cappello di Dolce&Gabbana

Il look di Shakira al Tonight Show

Per il programma Shakira si è cambiata d'abito e ha sfoggiato un look total black con pantaloni in pelle ‘da rodeo' e body trasparente con tagli cut out per cantare la sua hit insieme al pubblico. Durante l'intervista ha sfoggiato tutta la sua sensualità con un mini dress bustier nero con applicazioni scintillanti abbinato a stivali in pelle. Negli ultimi mesi si è molto parlato dei look della vendetta di Shakira, dal reggiseno rosa fluo fino al tubino in vernice da ‘regina di ghiaccio': il look floreale, perfetto per la primavera, è il look della rinascita?