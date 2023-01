Shakira con il reggiseno fluo: il look della vendetta per la canzone dedicata all’ex Piqué La cantante colombiana Shakira è tornata sulle scene con un nuovo look in colori neon e una canzone in cui fa riferimento al tradimento del suo ex, Gerard Piqué.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @shakira

Shakira è tornata: la cantante colombiana ha lanciato un nuovo singolo al vetriolo pieno di riferimenti all'ex Gerard Piqué e al suo tradimento. Il messaggio è chiaro: non ha intenzione di recitare il ruolo della vittima, vuole riprendersi la scena e voltare pagina. Su Youtube canta il nuovo singolo con un outfit dai colori neon: il look della vendetta, com'è stato soprannominato, è con reggiseno a vista e capelli castani.

Shakira segue il trend del reggiseno a vista

Sui social la cantante ha condiviso alcune foto del suo nuovo look, in colori accesi e brillanti: una dichiarazione di stile che trasuda sicurezza e grinta. La cantante ha indossato un reggiseno in pizzo rosa shock abbinato a pantaloni a vita alta satinati dello stesso colore: la lingerie a vista è uno dei trend più apprezzati delle ultime stagioni, che Shakira ha declinato in tinte neon. Sui social posa insieme al rapper BZRP, che indossa un cardigan Gucci e un cappellino personalizzato.

Shakira e BZRP

La camicia griffata di Shakira

Il look rosa Barbie è spezzato da una camicia in seta verde con un disegno di catene, un dettaglio griffato: con ogni probabilità infatti si tratta di un modello vintage di Balenciaga con una stampa oro.

La camicia Balenciaga

Per completare il look la cantante ha deciso di lasciare i capelli sciolti e lisci, pettinati con la riga da una parte: la cantante da qualche mese sfoggia un colore castano ramato al posto del classico biondo con cui eravamo abituati a vederla. Anno nuovo, vita nuova: Shakira è single e felice e non ha paura di gridarlo al mondo.