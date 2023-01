Casio, com’è nato l’orologio digitale più famoso al mondo (ben prima di Shakira e Piqué) La faida tra Shakira e l’ex compagno Gerard Piqué passa anche da un orologio: il Casio, uno dei modelli digitali più famosi al mondo.

Lo portano al polso rapper, sportivi e migliaia di persone in tutto il mondo. Probabilmente lo avrete indossato almeno una volta anche voi: parliamo del Casio, l'orologio digitale più famoso al mondo. Famoso lo è sempre stato, ma adesso è sulla bocca di tutti per via della "faida" tra Shakira e l'ex Piqué. Lei lo ha citato nella sua ormai famosissima "canzone della vendetta", lui in tutta risposta lo ha esibito orgogliosamente al polso dicendo: "Questo orologio è per sempre". Il Casio è sicuramente uno dei modelli più resistenti in commercio, ma com'è nato? E soprattutto, perché è così popolare?

La storia del Casio, l'orologio nato da una calcolatrice

Oggi Casio è praticamente sinonimo di orologi digitali, ma non tutti sanno che l'azienda omonima in origine produceva…calcolatrici! Ebbene sì: Casio è stata fondata in Giappone dopo la seconda guerra mondiale da fratelli che negli anni Cinquanta lanciarono sul mercato il primo calcolatore elettronico. Una volta perfezionata la tecnologia digitale, Casio si è lanciata con successo nel mercato degli orologi al quarzo.

Il primo modello è stato lanciato nel 1974 con il nome di Casiotron: non era il primo orologio digitale al mondo, ma sicuramente è diventato rapidamente il più popolare, un vero successo di pubblico e di vendite. Perfino nel film Ritorno Al Futuro compare un Casio: il modello CA-50 indossato da Michael J. Fox.

Cosa c'entra Casio con la storia tra Shakira e Piqué

Il segreto? Altissima qualità, grande resistenza (una dote non scontata all'epoca) e un prezzo contenuto, che il grande pubblico poteva facilmente permettersi. Ancora oggi i modelli più basic partono da circa venti euro. Proprio con questa eccezione il Casio è stato tirato in ballo nella "canzone della vendetta" di Shakira, dedicata all'infedeltà di Piqué: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio". Se Shakira si paragona indirettamente a un Rolex, prezioso e unico, la nuova fiamma di Piqué è un Casio, un orologio meno raffinato e alla portata di tutti. Che se ne parli bene o che ne se ne parli male, tutto è pubblicità: non per niente Piqué ha annunciato che il marchio giapponese ha raggiunto un accordo con la Kings League, una lega di calcio spagnola, sfoggiando un modello al polso (a detta sua regalato proprio dall'azienda). Non ce ne voglia Shakira, ma intanto il Casio, affidabile e discreto, continua a essere tra gli orologi più venduti al mondo.