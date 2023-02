Chiara Ferragni, le foto ieri e oggi: com’è cambiata l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni è l’imprenditrice digitale più famosa al mondo e presto sarà anche al Festival di Sanremo 2023, dove ricoprirà i panni di co-conduttrice. In quanti ricordano com’era agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dai primi anni di carriera a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è ormai una diva internazionale, ha debuttato circa 10 anni fa con un blog di moda tutto suo, The Blonde Salad, e da allora non ha mai smesso di avere successo, tanto da essere diventata una delle imprenditrici digitali più famose al mondo. Quest'anno ha inoltre raggiunto anche un altro importante traguardo: sarà tra le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023, calcherà il palcoscenico dell'Ariston al fianco di Amadeus nella prima e nell'ultima serata e di sicuro incanterà tutti con i suoi look (firmati Dior e Schiaparelli). Sebbene abbia solo 35 anni, dagli esordi a oggi è cambiata moltissimo. Complice la naturale crescita, è diventata protagonista di un'incredibile trasformazione: se ai tempi del blog fashion era una ragazzina, oggi è una donna e una mamma adulta e sicura di sé. Ecco le foto che mostrano com'è cambiata l'imprenditrice italiana più famosa al mondo.

Fin da quando ha debuttato nel mondo della moda Chiara Ferragni non ha mai nascosto le sue "origini", anzi, si serve spesso dei social per condividere dei dolci ricordi dell'infanzia, ovvero del periodo in cui non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventata una star. È la prima di tre sorelle e in molte occasioni da bambina si è lasciata immortalare con Francesca, Valentina, con la mamma Marina Di Guardo e col papà Marco. Com'era da piccola? Aveva i capelli biondo ramato, la frangetta corta e gli occhi azzurri vispi che ancora oggi la contraddistinguono. Il dettaglio che non può passare inosservato? Confrontando le sue vecchie foto con quelle dei figli Leone e Vittoria, la somiglianza è impressionante: i bimbi hanno ereditato da lei sia la chioma dorata che gli occhi chiari.

Chiara Ferragni prima del successo, gli esordi in biondo platino

La svolta nella vita di Chiara Ferragni è arrivata nel 2009 quando ha fondato il blog The Blonde Salad insieme a Riccardo Pozzoli, quello che all'epoca era il suo fidanzato. Da quel momento in poi la sua carriera è stata in continua ascesa: ha cominciato a partecipare alle Fashion Week, a calcare i red carpet più ambiti, ad accumulare milioni di followers sui social. Il segreto del suo successo? I look "sempre sul pezzo" e la bellezza semplice. Chiara portava i capelli biondissimi ma con le radici leggermente più scure e contornava gli occhi con una marcata linea di eye-liner, così da metterne in risalto il colore intenso. Aveva l'abitudine di mostrarsi sempre seria e tutta d'un pezzo nelle foto di Instagram, credeva infatti che così facendo appariva più credibile, ma ad oggi le cose sono cambiate e non ha paura di lasciare emergere il suo lato più spontaneo.

Chiara Ferragni con i capelli al naturale

Fatta eccezione per i naturali cambiamenti legati alla crescita, Chiara Ferragni non ha mai rivoluzionato il suo aspetto in modo drastico. L'unico "colpo di testa" lo ha fatto intorno al 2015, quando è tornata al suo colore naturale, il biondo ramato, apparendo quasi irriconoscibile sui red carpet internazionali.

Per quanto riguarda il make-up, però, è stato quello il periodo in cui ha detto addio a matita ed eye-liner nero, lasciando spazio a dei colori più naturali, dai rossetti nude agli ombretti sui toni del marrone e oro. Con gli anni è poi tornata al biondo: tra colpi di luce e sfumature appena accennate, ha optato per delle nuance sempre più naturali. Diventando sempre più famosa, inoltre, le Maison di moda hanno fatto a gara per vestirla, rendendo i suoi outfit sempre più sofisticati e d'impatto.

Com'è cambiata Chiara Ferragni dopo le due gravidanze

Oltre a essere icona fashion e imprenditrice, Chiara Ferragni è anche una dolce mamma e su Instagram non perde occasione per documentare i teneri momenti trascorsi con i piccoli Leone e Vittoria. Ha affrontato due gravidanze, la prima nel 2018, la seconda nel 2021, e in entrambi i casi non ha esitato a mostrarsi col pancione dai primi mesi della dolce attesa fino al momento del parto, rivelando tutti i cambiamenti fisici legati a questo momento delicato della vita di una donna. Sebbene nel post-gravidanza abbia sempre avuto una naturale pancetta, si è allenata regolarmente per tornare a vantare ventre piatto e addominali scolpiti in pochi mesi. Ad oggi nessuno direbbe cha ha portato in grembo due bambini, ha di nuovo la silhouette snella che l'ha sempre contraddistinta.

Chiara Ferragni oggi, da icona fashion a presentatrice

Quella sul palcoscenico dell'Ariston sarà la prima volta di Chiara Ferragni nei panni di presentatrice e, come facilmente immaginabile, la sua emozione è alle stelle. Cosa porterà a Sanremo? Innanzitutto ha devoluto totalmente il cachet a una associazione contro la violenza sulle donne, poi ha annunciato che a vestirla saranno Dior e Schiaparelli, due Maison con cui condivide un legame speciale e che di sicuro hanno realizzato per lei degli spettacolari abiti su misura. Sul palco del Festival, dunque, lascerà spazio all'eleganza ma senza rinunciare a un tocco di originalità, a prova del fatto che il suo stile è glamour ed estremamente eclettico. Insomma, la Ferragni riuscirà a trasformare l'Ariston sia in una vera e propria passerella che in un "trampolino di lancio" di nobili progetti che le stanno a cuore.