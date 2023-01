La rabbia per il tradimento in una canzone di Shakira: dedica a Piqué una strofa avvelenata Nel nuovo singolo della popstar sudamericana c’è un riferimento esplicito all’ex marito, dal quale si è separata dopo aver scoperto il tradimento con una donna molto più giovane. E nel frammento di testo trapelato c’è una frase piena di dolore e delusione.

Tradimento. Delusione. La rabbia che ti sale dentro. Ti perdoni nulla e ribolle il sangue nelle vene quando pensi per un attimo al passato che hai ancora addosso e a quanto sei stata stupida per non accorgerti in tempo di quel che stava accadendo. Nella nuova canzone di Shakira c'è un caleidoscopio di emozioni e di sentimenti: è il singolo che la popstar colombiana ha scritto in collaborazione con il produttore Bizarrap.

Il titolo filtrato "I'm too big for you", Sono molto grande per te, spiega già bene quale possa essere il senso delle strofe, qual è il filo conduttore che tiene insieme la trama del copione, quanta sofferenza ci sia nel mettere in musica il dolore per una separazione traumatica.

Nel post di inizio 2023 tracciava una cesura netta con quanto le era accaduto – suo malgrado – nell'anno appena trascorso. Lasciava alle spalle ogni cosa, a cominciare dal rapporto tormentato fino a giungere allo strappo definitivo con Gerard Piqué. Un video nel quale la nuova fidanzata dell'ex marito, Clara Chía Martí, era già entrata nella loro casa senza che la donna lo sapesse ha avuto l'effetto di una pugnalata al cuore.

Lo stesso cuore che in un'altra canzone "Monotonia" è trafitto da una spada e in una clip reca tra le mani come se gliel'avessero tirato dal petto. Immagine forte, a testimonianza del dolore straziante provato per se stessa, per i figli e per quel mondo che le era franato addosso. Aveva sentito qualche scricchiolio, s'era illusa che fossero scosse di assestamento. In realtà quel castello di bugie stava crollando, fino a quando a giugno scorso non è arrivata la comunicazione della separazione ufficiale della coppia.

E parte del testo trapelata sul canale Youtube di Bizzarrap alla vigilia della presentazione del nuovo singolo conferma – come rivelato da Mundo Deportivo – tutte le voci che avevano scandito il brusio intorno alla nuova canzone di Shakira. Basta dare un'occhiata al frammento divenuto di pubblico dominio che raccoglie tutte le sensazioni della donna: la popstar le prende tutte assieme e le scaglia contro Piqué.

Anche questo è un modo per elaborare quel "lutto", la fine di una parte della sua vita. E per ricominciare deve prima liberarsi delle ombre, lo dice in quel post condiviso sui social. "Anche se le nostre ferite continuano a essere aperte in questo nuovo anno, il tempo ha le mani di un chirurgo. Anche se qualcuno ci ha tradito, dobbiamo continuare a fidarci". Il futuro, invece, è consapevolezza di se stessa, forza di volontà, animo che torna integro dopo essere finito in pezzi, cuore che (ri)parte e torna a battere nonostante tutto.