Shakira regina di ghiaccio: col tubino di vernice celeste lancia il nuovo singolo contro Piqué Shakira ha lanciato una nuova revenge song contro Piqué, si intitola Te quedo grande ed è stata realizzata in coppia con Karol G. Per annunciarla sui social si è trasformata in una sensualissima regina di ghiaccio.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la vendetta di Shakira contro l'ex marito Gerard Piqué. La popstar non ha preso assolutamente bene il suo tradimento con Clara Chia Marti e, dopo aver trasformato la delusione in una hit mondiale intitolata Shakira: Brzp Music Sessions, Vol. 53, è tornata a scagliarsi contro il calciatore. In coppia con Karol G ha lanciato un'altra revenge song, si chiama TQG, ovvero Te quedo grande, che ancora una volta a raccontato in modo pungente l'esperienza traumatica che ha vissuto negli ultimi mesi. Per il lancio del brano ha pensato bene di trasformarsi in una "regina di ghiaccio": ecco tutti i dettagli del look.

Shakira, il nuovo singolo contro Piqué

Shakira e Karol G hanno unito le loro forze per lanciare un nuovo singolo. Entrambe sono state scaricate per delle donne giovanissime e hanno pensato bene di realizzare una revenge song per annientare gli ex. "Perché mi stai cercando? Se sai che non ripeto gli errori, di' alla tua nuova bambina che non entro in competizione per gli uomini", queste sono solo alcune delle parole che intonano nel pezzo e che danno forza alle numerose persone che si trovano ad affrontare la stessa situazione. Se nel video osano tra cut-out e trasparenze, nello shooting realizzato per il lancio del brano è stata Shakira ad attirare tutti i riflettori.

Il nuovo revenge dress di Shakira

La cantante, da sempre conosciuta per il suo animo latino e caliente, questa volta si è trasformata in una regina di ghiaccio. Sullo sfondo di un paesaggio innevato con tanto di iceberg, ha posato a mezzo busto con indosso un aderentissimo abito di vernice celeste. Si tratta di un modello a tubino che le fascia la silhouette, con le maniche lunghe e il collo alto. Mezzo raccolto con i capelli extra lisci, manicure XXL in tinta e make-up che riprende i toni del ghiaccio: l'ennesimo "revenge dress" di Shakira è letteralmente algido ma, nonostante ciò, le ha permesso di mettere ancora una volta in risalto la sua innata sensualità.