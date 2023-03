Shakira dedica la canzone contro Piqué alle donne tradite: canta col body tagliato sul seno Ospite del Jimmy Fallon Night Show Shakira ha cantato la hit “Bzrp”, scritta contro l’ex compagno Piqué. Ha dedicato il brano a tutte le donne tradite come lei.

"Pensavi di avermi ferito e di avermi reso più dura, ma le donne non piangono: le donne fatturano": canta così Shakira nella hit del momento, Bzrp. Il brano è la dichiarazione di guerra della cantante al suo ormai ex compagno. La relazione è implosa a causa dei tradimenti di Gerard Piqué, scoperti dalla fidanzata a causa di un anomalo consumo di marmellata. Il fedifrago, infatti, era solito portare la sua amante in casa, offrendole poi puntualmente la colazione. Shakira se ne è accorta così: il barattolo si svuotava senza che lei lo toccasse. Oggi il calciatore fa coppia fissa con Clara Chía Martí, la studentessa 22enne per cui ha perso la testa mesi fa. Shakira però proprio non ci sta a piangersi addosso, non è quel tipo di persona. E quindi ha ben pensato di monetizzare, sbugiardando Piqué in musica e prendendosi così la sua rivincita e la sua vendetta.

Shakira parla di Piqué in tv

Shakira ha cantato la sua nuova canzone al Jimmy Fallon Night Show. La popstar ha anche raccontato l'origine della revenge song, che ovviamente affonda le sue radici nel tradimento di Gerard Piqué. Scrivere il brano è stato per lei un modo per esorcizzare il dolore, l'abbandono, l'umiliazione, per metabolizzare una situazione così difficile e incanalare le emozioni in qualcosa di buono. "La canzone è diventata una specie di inno" ha affermato, sottolineando che la sua è un'esperienza in cui è facile riconoscersi, con cui è facile empatizzare.

Shakira ha spiegato: "Ho avuto un anno molto difficile dopo la mia separazione e scrivere questa canzone è stato molto importante. Sento che dopo averla pubblicata, là fuori non ho solo dei fan. Ho una sorellanza di donne che hanno attraversato le stesse cose che ho passato io, che pensano come penso io, che si sentono come mi sento io, che hanno dovuto sopportare così tante stronzate come ho dovuto fare io. E ho scritto la canzone per me, ma è anche per le donne là fuori che avevano bisogno di una voce che le rappresentasse".

Il look total black di Shakira

Per esibirsi al Jimmy Falloin Night Show, Shakira è volata a New York. Durante il viaggio ha scelto un look comodo e griffato. Poi si è cambiata per il programma, puntando su un look total black. Ha indossato un body trasparente con dettagli cut-out e sottilissimi laccetti, abbinato a un paio di originali pantaloni in pelle "stile rodeo". Con questo outfit deciso ha ribadito di essere una donna forte che non vuole farsi scalfire, che non vuole soccombere alla delusione, che è pronta a fare di tutto per la propria felicità, usando tutte le carte a disposizione.