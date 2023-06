Shakira si trasforma in una sirena nel nuovo video (e lancia frecciatine a Piqué) Shakira come la Sirenetta: iconica coda squamata e capelli rosa nel video di Copa Vacìa, canzone dedicata all’ex marito Gerard Piqué.

A cura di Giusy Dente

Forse Shakira si è lasciata ispirare da uno dei film del momento, per il suo ultimo video. Sta infatti per uscire Copa Vacìa, il nuovo brano della cantautrice colombiana in collaborazione con Manuel Turizo. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: c'è da aspettare ancora qualche giorno, fino al 29 giugno. Per stuzzicare la curiosità di fan e follower, la cantante ha dato qualche interessante anteprima, mostrandosi nelle inedite vesti di sirena.

Shakira come la Sirenetta

Dopo la Sirenetta interpretata da Halle Bailey nel film targato Disney da poco uscito nelle sale, anche Shakira è pronta a mostrarsi sotto forma creatura marina. La cantante nel suo ultimo video (che verrà rilasciato tra pochi giorni) si è trasformata proprio in una sirena, nella famosa Ariel del film. Nelle poche immagini condivise sui social la vediamo con una folta e lunghissima chioma rosa bubblegum e ha l'iconica coda squamata delle leggendarie creature del mare metà donne e metà pesce.

Copa Vacìa segna la sua prima collaborazione con l'artista colombiano Manuel Turizo. Insieme più che un videoclip musicale hanno realizzato un vero e proprio mini film, come hanno scritto sui social dando l'annuncio ufficiale del brano in uscita. Difatti se Shakira è la Sirenetta, Turizo interpreta il principe. Non è casuale anche la frase "You want thingamabobs? I got twenty" scritta come didascalia a una foto. Si tratta infatti di un verso della canzone Part of your world che fa parte della colonna sonora del film Disney, sia quello del 1989 che il remake con Halle Bailey.

Leggi anche Shakira dedica la canzone contro Piqué alle donne tradite: canta col body tagliato sul seno

Copa Vacìa sembra essere indirizzata a Gerard Piqué, ex compagno della cantante: i due si sono separati in modo piuttosto burrascoso dopo dieci anni di relazione e due figli. Non sono in rapporti idilliaci. Lui l'ha tradita e lei per tutta risposta lo ha smascherato nel tormentone Music Session #53. Nella canzone gli rivolge frasi come: "Ero troppo per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te", "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo", "Hai scambiato un Rolex con un Casio".

Non mancano le frecciatine anche nella canzone in uscita, che parla di una donna che viene trascurata dal proprio uomo e che si stanca di non essere tratta come merita: "Sei sempre impegnato con così tanti affari, rilassati qui sul divano e dammi la tua attenzione. So che sei bravo, ma io sono molto meglio".