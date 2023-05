La trasformazione di Halle Bailey: avere i capelli rossi de La Sirenetta è costato oltre 100mila euro Per avere i capelli rossi de La Sirenetta sono servite oltre 12 ore di lavoro e 140 mila euro. Nel film Halle Bailey non indossa una parrucca e la lunghezza della chioma è naturale.

A cura di Giusy Dente

Halle Bailey / Ariel

Halle Bailey è la nuova Sirenetta, protagonista del remake targato Disney appena uscito nelle sale. L'attrice è stata scelta dal regista Rob Marshall per il ruolo principale e questa decisione ha attirato non poche polemiche. In molti non hanno apprezzato la presenza di un'afroamericana nei panni di Ariel, perché poco aderente all'immagine originale della Sirenetta, iconicamente raffigurata sempre con la pelle candida, gli occhi azzurri e i capelli rossi. La 23enne non si è mai fatta scalfire dai giudizi, ma si è sempre concentrata sul lavoro per dare il meglio, in un'impresa così entusiasmante e al tempo stesso difficile, visto l'inevitabile confronto. Ed è stata difesa a spada tratta da Disney, che ha ribadito di aver fatto una scelta unicamente sulla base del talento. Si è scelto comunque di tingere i colori dell'attrice cercando di portarli al rosso fuoco che sfoggiava la Sirenetta del primo film. È stato un processo lungo e costoso.

Ariel

Halle Bailey coi capelli rossi

Halle Bailey, che ha i capelli scurissimi e lunghi fino alla vita, nel film La Sirenetta sfoggia invece una vibrante chioma rossa. La produzione ha cercato di replicare su di lei il colore della Sirenetta originale, senza però rovinare eccessivamente le ciocche naturali. È stato un lavoro molto lungo e costoso. Ci sono volute ore e ore di tentativi e le premesse non sono state delle migliori. La missione sembrava impossibile all'inizio, ma il capo del reparto capelli del film Camille Friend voleva a tutti i costi evitare la parrucca.

Ariel

Sarebbe certo stata la soluzione più semplice, almeno in apparenza. Ma la lunghezza dei capelli naturali avrebbe in realtà complicato le cose. Tinture e colorazioni avrebbero invece aggredito il capello rovinandolo: l'intenzione era invece proteggere la chioma naturale, così folta e sana. L'hairstylist ha raccontato: "Sono andata a incontrare la famiglia di Halle. Sua madre è spirituale e sono una famiglia gentile. Lì ho iniziato a capire chi fosse e perché l'elemento naturale dei capelli fosse importante da mantenere". L'attrice, infatti, porta i dreadlocks dall'età di 5 anni.

Halle Bailey coi capelli naturali

All'esperta è stata data piena libertà e così ha intrapreso un percorso di sperimentazione durato circa 12 ore. Friend ha così deciso di avvolgere ogni ciocca in un altro strato di capelli rossi (di tre diverse tonalità). "Così non dobbiamo tagliarli e non dobbiamo colorarli. Possiamo cambiare il colore senza cambiare la struttura interna dei capelli. I suoi capelli sono lei" ha spiegato. La grande quantità di capelli naturali necessari, insieme alla tintura e alla manodopera, ha inciso molto sul budget: è costato circa 150.000 dollari (dunque 140.000 euro) come riporta Daily Mail. Difatti a ogni errore bisognava ricominciare da capo e il materiale non poteva essere riutilizzato, ma sostituito con capelli nuovi.

Ariel

C'è stato anche un ulteriore problema da risolvere. Sebbene la maggior parte delle scene subacquee di Halle Bailey siano in realtà girate davanti a uno schermo blu e lavorate digitalmente, ha girato anche alcune scene in una vasca d'acqua. "I dreadlocks non fluttuano" ha ricordato Camille Friend. Dunque per dare comunque alla chioma un aspetto voluminoso e fluido ha aggiunto all'occorrenza anche ciocche sciolte di capelli, dunque meno dense, adatte a galleggiare.