Shakira canta ancora contro Piqué: tacchi e zeppe per lavare il pavimento di casa Continua la pubblica vendetta di Shakira contro Piqué. In occasione del San Valentino ha condiviso sui social un video in cui canta ancora contro l’ex marito, il tutto senza rinunciare a tacchi e zeppe.

A cura di Valeria Paglionico

Shakira non ha preso bene la separazione dal marito Gerard Piqué, soprattutto dopo aver scoperto i suoi continui tradimenti. Se in un primo momento sembrava voler affrontare la cosa in forma privata, nelle ultime settimane si è letteralmente scatenata. Shakira: Brzp Music Sessions, Vol. 53, la canzone in cui si scaglia contro di lui e contro l'attuale compagna Clara Chia Marti ha conquistato le classifiche internazionali, entrando di diritto nella top 3 delle revenge song più famose al mondo. Ora, complice il San Valentino appena passato, la popstar è tornata a cantare contro l'ex e lo ha fatto con un look dark all'insegna del glamour.

La vendetta di Shakira per San Valentino

Continua la "pubblica vendetta" di Shakira contro Piqué: in occasione del San Valentino ha condiviso sui social un nuovo video che non lascia spazio a fraintendimenti. Si è immortalata nella cucina di casa mentre pulisce il pavimento sulle note di Kill Bill, la hit firmata da SZA. Il dettaglio che non è passato inosservato? Guarda dritto in camera col sorriso stampato sulle labbra mentre canta in playback il verso che recita "I might kill my ex", ovvero "Potrei uccidere il mio ex". Il riferimento è abbastanza chiaro: la popstar ha voluto ripulire "la scena del crimine", ovvero il luogo dove l'ex marito portava Clara quando erano amanti.

Shakira in tacchi e zeppe

Il look dark di Shakira

Sebbene si mostri alle prese con le faccende domestiche, Shakira non ha rinunciato allo stile e ha sfoggiato un look tutt'altro che comodo. Nel breve video condiviso sui social è apparsa in versione dark con pantaloni over a vita alta e una camicia incrociata sul seno che lascia intravedere l'intimo di pizzo. Niente pantofole o sneakers, per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti neri a punta con zeppa e tacco a spillo vertiginoso. La popstar ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, mettendo in risalto il castano naturale. Il total black sarà stato un segno "di lutto" dopo il matrimonio andato a rotoli?