Dove vive Shakira: la casa a Barcellona e la villa a Miami Shakira possiede più di una casa nel mondo, dalla residenza panoramica a Barcellona dove viveva con l’ex compagno Gerard Piqué alla villa mozzafiato di Miami.

La casa di Shakira

In questi giorni non si sente altro che parlare della canzone di Shakira scritta per rivalsa contro il tradimento del compagno Gerard Piqué e la conseguente separazione. La famosa cantautrice colombiana aveva cambiato molte cose nella sua vita per amore del calciatore spagnolo, con cui ha avuto due figli, come la città di residenza da Miami a Barcellona. Scopriamo dove abita oggi Shakira.

Shakira in camera da letto

La casa di Shakira a Barcellona

Shakira è una delle cantanti più apprezzate e conosciute a livello internazionale e nei vari anni di carriera ha accumulato una certa ricchezza tanto da possedere più di una casa nel mondo. La nota cantante colombiana vive infatti a Barcellona da quando ha scelto di avere una famiglia col calciatore Gerard Piqué, prima che il loro amore finisse. Oggi nella loro casa nel quartiere di Pedralbes a Barcellona vive ancora Shakira mentre Piqué è tornato nell'appartamento di quando era scapolo.

La sala di Shakira con il suo coniglio

La casa di Barcellona è stata comprata dai due ex per la cifra di 5,9 milioni di dollari ed è palazzina modernista, sviluppata su più piani, in uno dei quartieri più esclusivi della città con vista panoramica mozzafiato.

Il panorama dalla casa di Shakira a Barcellona

L'abitazione si sviluppa su una superficie di 1.500 piedi quadrati e comprende sette camere da letto, due cucine, una piscina e una palestra privata.

La palestra privata a casa di Shakira

Parquet chiaro e arredamento bianco e moderno caratterizzano gli interni della casa dove gli spazi sono inondati di molta luce naturale grazie alle grandi vetrate che partiscono l'edificio.

La cucina di Shakira

La villa di Shakira a Miami

Il bianco è il leitmotiv anche nella villa a Miami di Shakira che la cantante ha acquistato nel 2001 per poco meno di 3 milioni di dollari e si sviluppa su una superficie di oltre 8.000 piedi quadrati.

La villa è stata messa in vendita da qualche anno ma ancora nessuno l'ha comprata e pare che dopo la separazione da Gerard Piqué, la cantante colombiana si trasferirà di nuovo in Florida con i suoi due figli. La casa comprende sei camere da letto e otto bagni, un grande salone immerso nel verde con la sala pranzo e c'è anche qui una sala fitness.

Shakira sulle scale di casa con la parete di premi

L'isola privata di Shakira alle Bahamas

Shakira possiede anche una porzione di isola privata alle Bahamas, acquistata nel 2011 assieme al cantante Roger Waters dei Pink Floyd e al cantante spagnolo Alejandro Sanz. Pagata 15 milioni di dollari, l'isola è stato un investimento immobiliare che prevede la realizzazione di hotel di lusso, condomini e campi da golf, per artisti di tutto il mondo.

L’isola di Shakira

Non sappiamo se abbi una residenza sull'isola ma la proprietà appartiene alle Isole Berry delle Bahamas ed è caratterizzata da cinque spiagge di sabbia bianca e tre lagni immersi in un paesaggio tropicale con cascate, baie e la laguna.